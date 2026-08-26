‘Se le hizo una invitación a pedir licencia y no la atendió’: Ignacio Mier sobre Enrique Insunza

A la derecha, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco; a la izquierda, el senador Enrique Inzunza Cázarez.

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, reveló que al senador Enrique Insunza Cázarez se le planteó la posibilidad de solicitar licencia a su cargo, pero no atendió la invitación y optó por separarse de la bancada morenista.

Ello, en medio de los señalamientos de autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos del legislador con una facción del Cártel de Sinaloa, y tras la crisis que rodea al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien el pasado 21 de agosto regresó al cargo para posteriormente volver a pedir licencia.

“Se le hizo una invitación. Él no la atendió y decidió de manera personal separarse del grupo y respetamos eso”, afirmó Mier Velazco en entrevista, al ser cuestionado sobre la salida del senador del grupo parlamentario.

Enrique Inzunza Cázarez, senador señalado de presuntos vínculos con el narcotráfico. ı Foto: Cuartoscuro

Decisión de Enrique Inzunza es ‘personal’

El coordinador morenista explicó que el lunes sostuvo una reunión con Enrique Insunza en el Senado, antes de que el legislador hiciera pública su decisión.

En ese encuentro, dijo, el senador le expuso los motivos y razones por los que había decidido separarse de la bancada.

“Yo tuve la oportunidad de platicar con el senador Insunza antes de que lo hiciera oficial, donde me expresó [...] que su deseo era separarse del grupo parlamentario por las razones que ya expuso en su carta” Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado



Mier Velazco insistió en que la determinación del senador es de carácter personal y que la bancada respeta su decisión.

Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado. ı Foto: Cuartoscuro

Ante la pregunta de si la invitación que se le hizo al senador de Badiraguato, Sinaloa, consistía en separarse del cargo mediante una licencia, el coordinador parlamentario confirmó que sí, pero, reiteró, “él decidió separarse del grupo y se respeta”.

Sobre la posibilidad de que el legislador también tenga que renunciar a Morena, Ignacio Mier señaló que esa determinación corresponde a los órganos partidistas competentes.

Asimismo, rechazó que la decisión de Enrique Insunza haya sido consecuencia de presiones por parte de los integrantes de Morena. “No, no, nosotros no. Es una decisión personal”, sostuvo.

Morena analizará posible impacto a mayoría en el Senado

El coordinador de los senadores de Morena señaló que, una vez conocida la determinación del legislador, la bancada ha optado por respetarla y concentrarse en su agenda legislativa.

“El grupo parlamentario tiene que estar unido respaldando a la Presidenta de la República, la agenda legislativa que nos va a proponer a través de los secretarios de despacho y las secretarias de despacho, y nosotros no nos vamos a distraer”, afirmó.

Respecto al posible impacto que la salida del senador pudiera tener en la mayoría calificada del Senado, Mier Velazco señaló que el tema será analizado conforme se presenten las iniciativas.

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cehr