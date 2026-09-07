Marina y COFEPRIS suspenden totalmente establecimiento hospitalario en Acapulco y aseguran medicamentos

En el marco de las acciones de vigilancia sanitaria y como resultado de la coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Marina en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), y en apego a los acuerdos internacionales a través de los programas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), llevaron a cabo una visita de verificación a un establecimiento Hospitalario, ubicado en Acapulco, Guerrero, que derivó en la suspensión total del establecimiento y el aseguramiento de medicamentos y diversos bienes.

La intervención se derivó de un alertamiento relacionado con el posible desvío de medicamento controlado hacia los Estados Unidos de América, por lo cual, personal naval de la Secretaría de Marina, en coordinación con personal de COFEPRIS-DEREPSQ, realizaron una visita de verificación sanitaria a dicho establecimiento, el cual operaba como hospital.

Como resultado de la verificación, durante la diligencia se identificaron diversas irregularidades relacionadas con el manejo, control y documentación de medicamentos, así como la existencia de medicamentos sin registro sanitario en México, de procedencia extranjera, medicamentos caducos, presuntamente contaminados, de uso exclusivo del sector salud y medicamentos a granel.

Cabe destacar que durante dicha verificación, se identificó la falta de controles suficientes que permitieran garantizar el correcto manejo y custodia de los medicamentos, la ausencia de documentación legal que acreditara la tenencia legítima de los medicamentos encontrados en el establecimiento, la falta de recetas especiales para la prescripción de estupefacientes, conforme a las disposiciones sanitarias aplicables.

Derivado de las irregularidades detectadas, la autoridad sanitaria determinó la suspensión total del establecimiento, como medida de protección a la salud de la población, por lo cual se aseguraron diversos medicamentos controlados, medicamentos no controlados, un inmueble, equipo y aditamentos hospitalarios, acción realizada en apego a las disposiciones nacionales aplicables y a los compromisos internacionales de México en materia de control de estupefacientes y sustancias sujetas a fiscalización, en coordinación con las instancias competentes.

Con esta intervención, la Secretaría de Marina y COFEPRIS fortalecen las acciones de vigilancia y control sanitario encaminadas a prevenir el desvío, manejo y uso indebido de medicamentos, particularmente aquellos sujetos a control especial. Esta acción representa una afectación económica aproximada de 100 millones de pesos.

Es importante mencionar que la suspensión del establecimiento y el aseguramiento de los productos contribuyen a reducir riesgos para la salud de la población, al impedir la utilización de medicamentos caducos, sin registro sanitario o que no cuenten con documentación que acredite su procedencia y tenencia legítima.

La Secretaría de Marina refrendó su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades sanitarias y las instituciones nacionales e internacionales competentes, con el objetivo de proteger la salud de la población, fortalecer el control sanitario y combatir las actividades que puedan poner en riesgo el bienestar de las y los mexicanos.

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FGR