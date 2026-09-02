Marina inhabilita laboratorio clandestino en Sinaloa; aseguran 750 kilos de metanfetamina

Decomisa más de una tonelada de precursores

Autoridades federales inhabilitaron un laboratorio clandestino presuntamente utilizado para la producción de metanfetamina, localizado en el municipio de Cosalá, Sinaloa, informó la Secretaría de Marina.

Ocurrió en las inmediaciones del poblado Los Cedritos, donde, durante “recorridos de seguridad”, personal naval encontró una instalación que ocupaba alrededor de 15 mil metros cuadrados.

En el sitio, las autoridades incautaron 750 kilogramos de aparente metanfetamina terminada y en proceso de cocimiento, además de 750 litros de precursores químicos distribuidos en 15 bidones y más de mil 200 kilogramos de distintas sustancias en 50 costales.

Proceso de destrucción del laboratorio clandestino. ı Foto: Marina

De acuerdo con la Marina, también aseguraron distintas herramientas, como palas y pinzas de presión, además de un reactor de destilación con capacidad para 500 litros y:

6 centrifugadoras

8 quemadores

23 tinas vacías

63 tambos

11 ollas de peltre

5 tanques de gas de 30 kilos

69 bidones

Personal naval destruyó el laboratorio clandestino después de registrarlo en la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). En la operación también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Un aparente reactor de destilación localizado en el predio de Cosalá. ı Foto: Marina

Suman siete laboratorios desmantelados en un mes

Con la localización del laboratorio clandestino, suman 7 centros de producción de drogas sintéticas desmantelados en Sinaloa durante los últimos 30 días, de acuerdo con reportes del Gabinete de Seguridad y de la Secretaría de Marina.

El pasado 3 de agosto, elementos navales destruyeron un laboratorio en Península de Villamoros, en Culiacán, donde aseguraron cerca de 300 litros de sustancias químicas.

El 6 de agosto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) localizó otros dos centros clandestinos en Culiacán, junto con tres áreas de concentración de materiales. Aseguraron 16 mil 978 litros y 2 mil 130 kilogramos de sustancias químicas, así como reactores, quemadores, condensadores, mezcladoras y centrifugadoras.

El 12 de agosto, las autoridades inhabilitaron otro laboratorio y tres zonas destinadas al almacenamiento de insumos, también en Culiacán, donde decomisaron 6 mil 415 litros y mil 465 kilogramos de sustancias químicas, además de cinco reactores, cuatro condensadores y equipo utilizado para procesar los compuestos.

El 13 de agosto, personal federal ubicó un nuevo laboratorio y dos áreas de concentración con 21 mil 910 litros de sustancias químicas. Entre el 14 y el 16 de agosto, otro despliegue permitió la destrucción de una instalación adicional y tres puntos de almacenamiento, donde las autoridades encontraron 6 mil 167 litros de químicos.

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cehr