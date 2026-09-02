Vinculan a proceso a Francisco Javier ‘N’, presunto integrante de La Unión Tepito detenido en CDMX

Fue vinculado a proceso Francisco Javier “N”, identificado como presunto integrante de La Unión Tepito, relacionado con la venta de droga y señalado como generador de violencia en la alcaldía Cuauhtémoc, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Un juez de control determinó que el imputado enfrente un proceso penal por su probable participación en los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo y posesión de narcótico con fines de comercio.

Además, la autoridad judicial otorgó dos meses para el cierre de la investigación complementaria e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá en el Reclusorio Norte, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, adonde fue trasladado tras su captura.

La #FGR, a través de la #FECOR en la @FGR_CDMX, obtuvo vinculación a proceso contra Francisco “N” por la probable comisión de delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Fue detenido en la #CDMX junto con clorhidrato de… pic.twitter.com/FIWIGfZbca — FGR México (@FGRMexico) September 2, 2026

Francisco Javier “N”, detenido tras denuncia anónima

De acuerdo con el reporte del Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión de Francisco Javier “N” ocurrió el pasado 26 de agosto durante un cateo a un inmueble ubicado sobre la calle Dr. García Diego, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Al respecto, la FGR informó que durante la diligencia, derivada de una denuncia anónima, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, incautaron clorhidrato de metanfetamina, clorhidrato de cocaína, marihuana y tabletas con fentanilo.

Al interior del domicilio también aseguraron un arma de fuego, cartuchos, dinero en efectivo y una báscula gramera.

Ante la autoridad judicial con sede en el Reclusorio Norte, el Ministerio Público de la Fiscalía Federal en la Ciudad de México presentó los datos de prueba que sustentaron la imputación contra Francisco Javier “N”.

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cehr