PT defiende a Enrique Inzunza y celebra salida de Rubén Rocha Moya

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Senado, Geovanna Bañuelos de la Torre, reconoció que los señalamientos contra integrantes de Morena tienen un impacto en la imagen del movimiento, al tiempo que defendió la decisión del senador Enrique Inzunza Cázarez de continuar ejerciendo su cargo y celebró la licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Cuestionada sobre las acusaciones de autoridades estadounidenses contra ambos, relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado, Bañuelos de la Torre sostuvo que debe esperarse a que concluyan las investigaciones antes de determinar la responsabilidad de las personas señaladas.

“Yo creo que todas las personas que están siendo ahorita sujetas a algún proceso por autoridades de nuestro país, pues necesitamos esperar a que se concluyan las investigaciones y que sean las autoridades competentes quienes den algún resultado de su inocencia o su culpabilidad”, afirmó.

La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT. ı Foto: Redes Sociales

Geovanna Bañuelos reconoce impacto ‘a la buena fama’ del movimiento

Sin embargo, la legisladora petista reconoció que este tipo de señalamientos sí tienen consecuencias para el movimiento político que representa. “Por supuesto que impacta a la buena fama de nuestro movimiento”, admitió.

En ese contexto, Bañuelos de la Torre consideró positiva la decisión de Rubén Rocha Moya de retirarse temporalmente de su encargo, al señalar que con ello se evita que la situación personal del mandatario termine afectando al conjunto del movimiento.

“Nosotros celebramos que haya decidido, en el caso del gobernador de Sinaloa, retirarse de su encargo, ponerse a disposición de las autoridades”, señaló.

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. ı Foto: Gobierno de Sinaloa

La postura de la senadora fue cuestionada por los reporteros, quienes le plantearon porqué se celebra la separación de Rocha Moya, mientras que en el caso de Enrique Inzunza se respeta su decisión de continuar en el Senado pese a los señalamientos.

Bañuelos de la Torre respondió que se trata de decisiones distintas y defendió el derecho constitucional del senador a permanecer en el cargo para el que fue electo.

“ Nosotros respetamos la decisión de nuestro compañero senador Insunza , pues de él ejercer su mandato constitucional que es por un periodo de seis años”, sostuvo.

La senadora fue incluso cuestionada directamente sobre si el regreso de Enrique Inzunza al Senado también podía empañar la imagen del movimiento, a lo que respondió:

“No, pues el regreso de Insunza es una decisión personal que él ha tomado en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales”.

Geovanna Bañuelos agregó que, en su opinión, el senador debe ejercer su mandato al margen del grupo parlamentario que lo llevó al Senado de la República.

“Nosotros celebramos que lo haga al margen del grupo parlamentario que lo trajo al Senado de la República”, puntualizó.

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cehr