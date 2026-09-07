Programas del Bienestar: Suman 2.8 millones de mujeres beneficiadas, destacan en Mañanera de CSP

Claudia Sheinbaum y la Secretaria de Bienestar este lunes en Palacio Nacional.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum presumió este lunes el alcance de sus programas sociales y adelantó la expansión de su estrategia de atención con el anuncio de 6 mil 500 farmacias y nuevos consultorios de Bienestar a partir de enero de 2027.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, presentó los principales resultados de la dependencia como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Uno de los programas destacados fue la Pensión Mujeres Bienestar, que actualmente cuenta con 2.8 millones de beneficiarias de entre 60 y 64 años, quienes reciben 3 mil 100 pesos cada dos meses.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Ramírez subrayó además que la pensión para adultos mayores de 65 años constituye un derecho establecido en la Constitución, por lo que este sector de la población puede incorporarse al programa.

La funcionaria también puso sobre la mesa los resultados del programa Salud Casa por Casa, que acumula 23 millones de visitas domiciliarias dirigidas principalmente a adultos mayores y personas con discapacidad.

En el campo, Sembrando Vida suma 445 mil sembradoras y sembradores beneficiarios, quienes reciben un apoyo mensual de 6 mil 450 pesos.

Por su parte, el Programa de Emergencia Social o Natural ha atendido a aproximadamente 100 mil familias con una inversión de 7 mil 426 millones de pesos, de acuerdo con las cifras presentadas durante la conferencia.

La política social también contempla a la población migrante. Los Centros de Atención para Migrantes han brindado atención a 197 mil personas, según el balance presentado por la secretaria.

Entre los anuncios que marcarán la nueva etapa de los programas sociales destaca la puesta en operación de 6 mil 500 farmacias, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A este proyecto se sumará la apertura de consultorios de Bienestar a partir de enero de 2027, con los que el Gobierno federal busca ampliar la cobertura de atención y acercar servicios a la población.

Durante su participación, Ramírez también dio a conocer el calendario de pagos de distintos programas sociales.

Con este balance, la Secretaría de Bienestar colocó los programas de transferencias directas, atención comunitaria y apoyo a sectores prioritarios como uno de los principales ejes de los resultados que el Gobierno federal presenta durante la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

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FGR