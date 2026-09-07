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Manifestantes de Greenpeace cuelgan pancarta en el Zócalo para protestar contra planta en Topolobampo

Grupo de manifestantes de Greenpeace protestaron en el Zócalo y colgaron una bandera en el asta para exigir cancelación de planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa

Manifestación en el Zócalo de integrantes de Greenpeace.
Manifestación en el Zócalo de integrantes de Greenpeace. Foto: Greenpeace (vía Cortesía Revista ESPEJO)
Por:
Arturo Meléndez
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Claudia Arellano

Un grupo de manifestantes de la organización ambientalista Greenpeace se manifestaron este lunes en el asta bandera de la Plaza de la Constitución, donde colgaron una pancarta, para exigir la cancelación de la construcción de una planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa.

Por la mañana, mientras en el Palacio Nacional, ubicado en la misma plaza, se realizaba la Conferencia del Pueblo del Gobierno federal, una decena de manifestantes rodeó el asta, desde donde gritaron consignas y mostraron pancartas con leyendas en contra del mencionado proyecto.

Los manifestantes (quienes llevaban playeras negras con la leyenda “Greenpeace”) escalaron el asta, donde colgaron una manta con una leyenda que pide a la presidenta Claudia Sheinbaum proteger a Topolobampo y evitar la construcción de la planta.

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Presidenta, ¡Proteja a Topolobampo! ¡Aquí no!” y “¡No a la planta de amoniaco!”, se lee en las pancartas de los manifestantes de Greenpeace.

Al cierre de esta nota, se desconoce si los manifestantes fueron retirados o si intervinieron las autoridades para proteger el asta del Zócalo.

¿Cuál es la planta de amoniaco que se busca construir en Topolobampo, Sinaloa?

La planta de amoniaco se pretende construir en la Bahía de Ohuira, un sistema lagunar declarado sitio Ramsar (humedal de importancia internacional) que almacena biodiversidad marina, zonas de manglar y es la base de subsistencia para pescadores locales.

Las comunidades indígenas del pueblo Mayo-Yoreme (como Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas) han rechazado el proyecto por el impacto en su territorio ancestral, sus sitios sagrados y sus fuentes tradicionales de trabajo.

Organizaciones como Greenpeace argumentan que el manejo de amoniaco e insumos petroquímicos en una bahía semicerrada representa un riesgo de alteración química del agua, muerte de flora/fauna marina y peligro de fuga tóxica cerca de zonas pobladas.

No obstante, integrantes del sector agrícola defienden que la planta garantizará el abasto nacional de fertilizantes para el sector agropecuario, lo cual, a su vez, reduce la dependencia de importaciones y contribuye a la generación de empleos.

am

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