Manifestantes de Greenpeace cuelgan pancarta en el Zócalo para protestar contra planta en Topolobampo

Un grupo de manifestantes de la organización ambientalista Greenpeace se manifestaron este lunes en el asta bandera de la Plaza de la Constitución, donde colgaron una pancarta, para exigir la cancelación de la construcción de una planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa.

Por la mañana, mientras en el Palacio Nacional, ubicado en la misma plaza, se realizaba la Conferencia del Pueblo del Gobierno federal, una decena de manifestantes rodeó el asta, desde donde gritaron consignas y mostraron pancartas con leyendas en contra del mencionado proyecto.

Los manifestantes (quienes llevaban playeras negras con la leyenda “Greenpeace”) escalaron el asta, donde colgaron una manta con una leyenda que pide a la presidenta Claudia Sheinbaum proteger a Topolobampo y evitar la construcción de la planta.

🚨 Mientras se desarrolla la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, activistas de Greenpeace realizaron una protesta en el Zócalo para exigir frenar la construcción de una planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa.



Como parte de la movilización, activistas… pic.twitter.com/ozlclypRJ1 — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 7, 2026

“Presidenta, ¡Proteja a Topolobampo! ¡Aquí no!” y “¡No a la planta de amoniaco!”, se lee en las pancartas de los manifestantes de Greenpeace.

Al cierre de esta nota, se desconoce si los manifestantes fueron retirados o si intervinieron las autoridades para proteger el asta del Zócalo.

¿Cuál es la planta de amoniaco que se busca construir en Topolobampo, Sinaloa?

La planta de amoniaco se pretende construir en la Bahía de Ohuira, un sistema lagunar declarado sitio Ramsar (humedal de importancia internacional) que almacena biodiversidad marina, zonas de manglar y es la base de subsistencia para pescadores locales.

Las comunidades indígenas del pueblo Mayo-Yoreme (como Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas) han rechazado el proyecto por el impacto en su territorio ancestral, sus sitios sagrados y sus fuentes tradicionales de trabajo.

¡Aquí No! ❌



Alto a la destrucción disfrazada de desarrollo, no queremos más proyectos extractivistas que pongan en riesgo la biodiversidad y la salud de las personas en México. 💥



🔗👉 Suma tu firma para detener el monstruo de amoniaco. https://t.co/8fc0P0zAuZ pic.twitter.com/7cRMzHZo5F — Greenpeace México (@greenpeacemx) September 5, 2026

Organizaciones como Greenpeace argumentan que el manejo de amoniaco e insumos petroquímicos en una bahía semicerrada representa un riesgo de alteración química del agua, muerte de flora/fauna marina y peligro de fuga tóxica cerca de zonas pobladas.

No obstante, integrantes del sector agrícola defienden que la planta garantizará el abasto nacional de fertilizantes para el sector agropecuario, lo cual, a su vez, reduce la dependencia de importaciones y contribuye a la generación de empleos.

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