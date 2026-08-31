Finaliza ‘Operación Salvavidas Verano 2026′ dentro del Plan Marina en Guerrero y Michoacán

Secretaría de Marina, a través la Octava Región Naval, informa que ayer se dio por finalizada la “Operación Salvavidas Verano 2026”, en el marco de la implementación del Plan Marina, la cual tuvo el objetivo de proporcionar seguridad y vigilancia, para resguardar la integridad de los vacacionistas nacionales e internacionales que visitaron los principales destinos turísticos del país del 30 de junio al 30 de agosto del presente año, durante la temporada vacacional.

Dicha operación se llevó a cabo en las playas de mayor afluencia turística de Guerrero y Michoacán, así como en los centros turísticos que son áreas de responsabilidad de la Armada de México, en el desempeño de sus funciones como Guardia Costera, y se realizó en coordinación con Protección Civil, instituciones y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En esta Región Naval fueron desplegados 463 elementos navales, entre Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases, Marinería y personal civil; asimismo, participaron 36 unidades operativas, entre ellas dos buques encargados de la vigilancia marítima, 15 embarcaciones menores empleadas para realizar recorridos costeros, con la misión principal de salvaguardar la vida humana en la mar y 19 unidades terrestres con las que se complementó el apoyo para la vigilancia y seguridad en las playas.

En este operativo, se contó con el apoyo de personal naval especializado de la Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, así como de Lázaro Cárdenas, Michoacán; quienes acudieron de manera oportuna al llamado de la ciudadanía.

Asimismo, se instalaron 19 puestos de auxilio y vigilancia, donde elementos salvavidas y de Sanidad Naval brindaron atención médica de primeros auxilios a quienes así lo requirieron.

Gracias a los esfuerzos de esta Institución se apoyó a 38 personas por rescate en la mar o extravió en el área de playas y se brindaron 58 atenciones médicas.

Para atención de emergencias en la mar, la Octava Región Naval reitera a disposición de la ciudadanía los números telefónicos: 744 323 3321 (Acapulco, Gro.), 765 102 77 54 (Ixtapa, Zihuatanejo, Gro.) y 753 139 40 63 (Lázaro Cárdenas, Michoacán). Asimismo, la Secretaría de Marina el número de contacto: 800 627 4621 (800 MARINA 1).

De esta manera, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, se mantiene trabajando con la misión de velar por la integridad de las personas y de salvaguardar la vida humana en la mar.

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FGR