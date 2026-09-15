Morena designa a Julieta Ramírez Padilla como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Baja California

Julieta Ramírez Padilla fue designada coordinadora de la Transformación de Morena en Baja California, el 15 de septiembre de 2026.

Morena designó este martes a Julieta Ramírez Padilla como coordinadora en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California, como parte del proceso interno del partido rumbo a las elecciones de 2027.

Desde el World Trade Center de la Ciudad de México, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, repasó la trayectoria académica y en el servicio público de Ramírez Padilla, quien, destacó, pertenece a una joven generación de la llamada Cuarta Transformación.

Tras rendir protesta como coordinadora estatal, Julieta Ramírez Padilla agradeció al pueblo de Baja California, que, dijo, “tiene la convicción de continuar por el camino de la Cuarta Transformación”.

Además de Julieta Ramírez Padilla, otros 9 perfiles competían por la coordinación estatal:

Julieta Ramírez Padilla

Ismael Burgueño Ruiz

Armando Ayala Robles

Montserrat Caballero Ramírez

Fernando Castro Trenti

Evangelina Moreno Guerra

Alfredo Álvarez Cárdenas

Jorge Ramos Hernández

Jesús Alejandro Ruiz Uribe

Joel Anselmo Jiménez Vega

¿Qué coordinadores de la Defensa ha nombrado Morena?

Hasta este 15 de septiembre, Morena ha presentado a 9 coordinadoras y coordinadores estatales, un figura que, al interior del partido, convierte a los perfiles designados en virtuales candidatas y candidatos a las gubernaturas de 17 estados en las elecciones del 6 de junio de 2027.

Aguascalientes : Nora Ruvalcaba Gámez

Campeche : Pablo Gutiérrez Lazarus

Colima : Rosa María Bayardo Cabrera

Guerrero : Beatriz Mojica Morga

Michoacán : Carlos Torres Piña

Querétaro : Santiago Nieto Castillo

Quintana Roo : Eugenio Segura Vázquez

Sinaloa : Imelda Castro Castro

Zacatecas: Verónica Díaz Robles

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cehr