Morena designa a Julieta Ramírez Padilla como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Baja California

Morena designó este martes a Julieta Ramírez Padilla como coordinadora en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California, como parte del proceso interno del partido rumbo a las elecciones de 2027.
Desde el World Trade Center de la Ciudad de México, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, repasó la trayectoria académica y en el servicio público de Ramírez Padilla, quien, destacó, pertenece a una joven generación de la llamada Cuarta Transformación.
Tras rendir protesta como coordinadora estatal, Julieta Ramírez Padilla agradeció al pueblo de Baja California, que, dijo, “tiene la convicción de continuar por el camino de la Cuarta Transformación”.
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Además de Julieta Ramírez Padilla, otros 9 perfiles competían por la coordinación estatal:
- Julieta Ramírez Padilla
- Ismael Burgueño Ruiz
- Armando Ayala Robles
- Montserrat Caballero Ramírez
- Fernando Castro Trenti
- Evangelina Moreno Guerra
- Alfredo Álvarez Cárdenas
- Jorge Ramos Hernández
- Jesús Alejandro Ruiz Uribe
- Joel Anselmo Jiménez Vega
¿Qué coordinadores de la Defensa ha nombrado Morena?
Hasta este 15 de septiembre, Morena ha presentado a 9 coordinadoras y coordinadores estatales, un figura que, al interior del partido, convierte a los perfiles designados en virtuales candidatas y candidatos a las gubernaturas de 17 estados en las elecciones del 6 de junio de 2027.
- Aguascalientes: Nora Ruvalcaba Gámez
- Campeche: Pablo Gutiérrez Lazarus
- Colima: Rosa María Bayardo Cabrera
- Guerrero: Beatriz Mojica Morga
- Michoacán: Carlos Torres Piña
- Querétaro: Santiago Nieto Castillo
- Quintana Roo: Eugenio Segura Vázquez
- Sinaloa: Imelda Castro Castro
- Zacatecas: Verónica Díaz Robles
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cehr