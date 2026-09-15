Vinculan a proceso a ‘El Brilloso’ por presunta participación en homicidio de Carlos Manzo

Un juez vinculó a proceso a Alexis Jesús “N”, alias “El Brilloso”, por su presunta participación en el homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el imputado fue presentado ante la autoridad judicial luego de que agentes estatales y federales cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra en Zapopan, Jalisco.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó previamente que Alexis Jesús “N” es investigado por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, en agravio del entonces presidente municipal y de otras personas afectadas durante el ataque.

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La vinculación a proceso, no representa una sentencia ni determina su responsabilidad definitiva.

⚠️🚨 En coordinación con autoridades estatales y federales, cumplimentamos en Zapopan, Jalisco, una orden de aprehensión contra Alexis Jesús “N”, alias “El Brilloso”, investigado por su probable participación en el homicidio de Carlos Manzo.

➡️ https://t.co/Ne67KiGjst pic.twitter.com/0h71gxsqn3 — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) September 9, 2026

¿Qué se sabe de “El Brilloso”?

Las autoridades identifican a Alexis Jesús “N” como presunto operador regional de una célula delictiva con presencia en la región de Uruapan.

Según las líneas de investigación, habría asumido funciones dentro de esa estructura tras la detención de Jorge Armando “N”, conocido como “El Licenciado”, quien también ha sido señalado como probable implicado en la planeación del homicidio.

La Fiscalía michoacana ha señalado que “El Brilloso” era investigado además por su posible relación con otras actividades delictivas en Michoacán y Jalisco; sin embargo, su situación jurídica en este proceso está relacionada con el caso de Carlos Manzo.

Su captura fue resultado de un operativo coordinado entre la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, Defensa, Marina y Guardia Nacional, con apoyo de autoridades de Jalisco.

Con su detención, sumaron 32 personas capturadas por su posible vínculo con el homicidio del exalcalde de Uruapan. Las investigaciones continúan para esclarecer la participación individual de cada persona implicada y llevar el caso hasta sus últimas consecuencias.

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MSL