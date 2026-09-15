¿Quién es Julieta Ramírez Padilla, coordinadora de la Defensa de la Transformación en Baja California?

Morena designó a Julieta Ramírez Padilla como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Baja California, su nombramiento se suma a varios de los perfiles elegidos en distintos estados.

La decisión fue dada a conocer este martes 15 de septiembre, luego del proceso interno en el que participaron distintos perfiles políticos del estado. Ramírez Padilla, la anterior senadora con licencia por Baja California, asumirá la tarea de fortalecer la organización territorial y mantener el acercamiento con la militancia y simpatizantes de Morena.

Presentamos a @JulietaRamirezP, Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California. pic.twitter.com/XvMJoz8rXH — Morena (@PartidoMorenaMx) September 15, 2026

¿Quién es Julieta Ramírez Padilla?

Julieta Andrea Ramírez Padilla es una política de Morena originaria de Mexicali, Baja California. Es licenciada en Derecho y cuenta con estudios de posgrado en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

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Su trayectoria política se ha desarrollado principalmente en Baja California. Antes de llegar al Congreso de la Unión, colaboró en el gobierno municipal de Mexicali y fue secretaria particular de Marina del Pilar Ávila Olmeda, durante la administración de esta última como alcaldesa de la capital bajacaliforniana.

En 2021 fue electa diputada federal por el Distrito 2 de Baja California, correspondiente a Mexicali, cargo que desempeñó durante la LXV Legislatura. En San Lázaro participó en trabajos legislativos relacionados con derechos humanos, gobernación, asuntos de la frontera norte, reforma político-electoral y medio ambiente.

Para 2024 fue electa senadora de la República por Baja California en primera fórmula de Morena. Posteriormente solicitó licencia al cargo para participar en el proceso interno de su partido y buscar la coordinación estatal de la Defensa de la Transformación.

Con la designación anunciada este martes, Ramírez Padilla se convierte en una de las figuras centrales de Morena en Baja California.

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MSL