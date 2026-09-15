¿Quién es Verónica Díaz, coordinadora de la Defensa de la Transformación en Zacatecas?

Verónica Díaz Robles fue designada coordinadora de la Transformación de Morena en Zacatecas, el 15 de septiembre de 2026.

Morena eligió este martes, a quien será su coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Zacatecas, quien se suma a los perfiles elegidos con anterioridad para los estados de Aguascalientes, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo y Sinaloa.

La elegida para el estado de Zacatecas, fue Verónica Díaz, actual senadora de la República.

Gracias por acompañarnos en este proceso en defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. ❤️



Sigamos atentos a las redes oficiales de nuestro movimiento.https://t.co/oh9XaHoK3g pic.twitter.com/dMthHpc499 — Verónica Díaz Robles (@verodiazrobles) September 15, 2026

¿Quién es Verónica Díaz?

Verónica del Carmen Díaz Robles nació el 23 de septiembre de 1980 en Fresnillo, Zacatecas. Es política mexicana y militante de Morena. Desde el 1 de septiembre de 2024 se desempeña como senadora de la República por Zacatecas para el periodo 2024-2030. Su trayectoria política y administrativa se ha desarrollado principalmente en Zacatecas y en el Senado de la República.

Díaz Robles es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Fresnillo. Entre 2008 y 2010 trabajó como gestora en el Ayuntamiento de Fresnillo, durante la administración encabezada por David Monreal Ávila.

En las elecciones estatales de Zacatecas de 2018, Verónica Díaz fue candidata de Morena a una diputación local por el principio de representación proporcional y obtuvo un escaño en la LXIII Legislatura del Congreso de Zacatecas.

Sin embargo, no concluyó el periodo legislativo. El 1 de diciembre de 2018 fue designada titular de la Delegación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar en Zacatecas, desde donde estuvo al frente de la operación de los programas federales de esa dependencia en el estado.

Permaneció en ese cargo hasta el 14 de noviembre de 2023, cuando presentó su renuncia para participar en el proceso electoral federal de 2024.

Para las elecciones federales de 2024, Díaz Robles fue postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia como candidata de primera fórmula al Senado por Zacatecas, acompañada por Saúl Monreal Ávila.

Junto a nuestra querida Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, seguimos consolidando un proyecto que nace desde abajo, escucha al pueblo y pone en el centro la igualdad, la justicia y el bienestar.#MorenaEsBienestar#PorlaDefensaDeLaSoberanía.… pic.twitter.com/TA5ySRyY3d — Verónica Díaz Robles (@verodiazrobles) September 2, 2026

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LMCT