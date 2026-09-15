Verónica Díaz es nombrada por Morena como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Zacatecas

Verónica Díaz Robles fue designada coordinadora de la Transformación de Morena en Zacatecas, el 15 de septiembre de 2026.

Morena nombró a Verónica Díaz como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Zacatecas, rumbo al proceso electoral de 2027.

En un evento celebrado desde el World Trade Center de la Ciudad de México, la dirigencia de Morena anunció el nombramiento y entregó la constancia a la senadora con licencia, quien encabezará el movimiento en el estado.

Verónica Díaz Robles fue designada coordinadora de la Transformación de Morena en Zacatecas; el anuncio lo hizo Ariadna Montiel (der.). ı Foto: Captura de Pantalla

Más temprano, se nombró a Eugenio “Gino” Segura para el mismo cargo en Quintana Roo, y se prevé que más tarde se haga lo propio para el estado de Baja California.

Este nombramiento es el número nueve de los 17 que Morena prevé realizar.

“La lucha no está entre nosotras y nosotros, la lucha está allá afuera”: Díaz Robles en primer discurso

En el discurso que dio al asumir la coordinación de la Defensa de la Transformación en Zacatecas, Verónica Díaz Robles reiteró su llamado a la unidad, y aseguró que “lucha no es entre nosotras y nosotros, la lucha está allá afuera, en contra de quienes sirven a intereses ajenos a la nación”.

Díaz Robles inició su discurso con una reiteración de “la enorme importancia de preservar la unidad”, lo cual, dijo, “no significa que todos tengamos que pensar igual, sino más bien reconocernos en una misma causa y, sobre todo, en un mismo compromiso con el pueblo de Zacatecas”.

Verónica Díaz Robles fue designada coordinadora de la Transformación de Morena en Zacatecas. ı Foto: Captura de Pantalla

En este sentido, la recién nombrada coordinadora, llamó a reconocer los retos del movimiento, no al interior, sino frente a una “raquítica oposición” que, acusó, “se dedica a desvirtuar nuestra lucha a través de una guerra mediática”.

“La lucha es en contra de quienes sirven a intereses ajenos a las causas del pueblo y contra quienes buscan regresar al régimen de privilegios que durante décadas saqueó a nuestra nación y que dejó atrás a millones de mexicanas y mexicanos”, expresó Verónica Díaz.

Al respecto, la coordinadora estatal pidió que, frente a estos “intentos de retroceso”, los militantes del movimiento ejerzan una respuesta “más unidad, con más conciencia y, sobre todo, con más organización”.

Verónica Díaz dio un discurso tras asumir la coordinación de la Defensa de la Transformación en Zacatecas. ı Foto: Captura de video

Así, Verónica Díaz reiteró su compromiso con asumir el cargo y defender los principios de la Transformación en Zacatecas:

“La defensa de la transformación la logramos con organización, caminando casa por casa, escuchando, recorriendo y construyendo desde abajo. Porque defender la transformación también significa profundizarla, llevarla hasta el último rincón y convertir cada derecho conquistado en una realidad que nadie puede arrebatarnos. Esa será nuestra gran tarea”, expresó.

Verónica Díaz dio un discurso tras asumir la coordinación de la Defensa de la Transformación en Zacatecas. ı Foto: Captura de video

Finalmente, Díaz Robles expresó su agradecimiento por la confianza depositada en “una fundadora” del partido y “promotora del humanismo mexicano”.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am