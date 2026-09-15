¿Quién es Eugenio Segura, coordinador de la Defensa de la Transformación en Quintana Roo?

Eugenio Segura, coordinador de la Defensa de la Transformación en Quintana Roo

Morena eligió este martes, a quien será su coordinador estatal de la Defensa de la Transformación en Quintana Roo, quien se suma a los perfiles elegidos con anterioridad para los estados de Aguascalientes, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro y Sinaloa.

El elegido para el estado de Quintana Roo, fue Eugenio “Gino” Segura, actual senador de la República.

Eugenio “Gino” Segura, coordinador de la Defensa de la Transformación en Quintana Roo ı Foto: Facebook Eugenio Segura

¿Quién es Eugenio Segura?

Eugenio Segura Vázquez, conocido también como “Gino” Segura, es un político mexicano originario de Cancún, Quintana Roo, donde nació el 7 de febrero de 1994. Es integrante de Morena y desde el 1 de septiembre de 2024 se desempeña como senador de la República en el Congreso de la Unión.

Su formación profesional está vinculada con el ámbito económico y financiero. Estudió la Licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con una Especialidad en Finanzas. Además, realizó un Diplomado en Derecho Financiero en la misma institución.

Antes de llegar al Senado, Segura desarrolló una trayectoria tanto en la administración pública como en el sector privado. Entre 2022 y 2024 se desempeñó como secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, cargo desde el cual estuvo relacionado con la gestión de las finanzas públicas estatales.

Su experiencia dentro del servicio público también incluye el puesto de subsecretario de Servicios Administrativos en la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo, así como el de Oficial Mayor del Ayuntamiento de Benito Juárez, municipio al que pertenece Cancún.

En el ámbito empresarial, ocupó el cargo de director financiero de Inmobiliaria Segurati y previamente se desempeñó como gerente de Crédito, Riesgos y Planeación en Financiera de BC Credit, de acuerdo con su trayectoria profesional.

Su incorporación a la política partidista se dio dentro de Morena, partido con el que posteriormente llegó al Senado. Desde la Cámara alta forma parte de la actual legislatura y mantiene como parte de su perfil profesional una especialización vinculada con la economía, las finanzas y la administración pública.

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LMCT