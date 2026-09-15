¿Cuáles fueron las causas de la Independencia de México?

La Independencia de México comenzó en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, pero antes de eso, las conspiración para comenzar una lucha por la libertad de la Nueva España ya estaba en curso.

El descontento social junto con las Revolución Francesa y la Independencia de Estados Unidos fueron algunos de los factores que llevaron al pueblo a levantarse en armas cuando fueron convocados por Miguel Hidalgo.

La alcaldía Miguel Hidalgo prepara unas Fiestas Patrias inolvidable de acceso totalmente libre para toda la familia. ı Foto: Cuartoscuro.

Todo esto pese a la desorganización que enfrentó el ejercito insurgente en un inicio, al haber tenido que estallar la lucha antes de tiempo por haber sido descubiertos. Ahora te contamos más sobre las causas de la lucha de Independencia.

Las causas de la Independencia de México

Hubo varios motivos por los que surgió la Independencia de México que incluyen lo que pasaba en el mundo pero también la situación dentro de la Nueva España.

La sociedad virreinal estaba rígidamente dividida por su sistema de castas y desigualdad social. Los peninsulares (españoles nacidos en Europa) tenían el control absoluto del gobierno, el ejército y la iglesia, dejando descontentos a los demás grupos.

Asimismo, había un gran descontento entre los criollos (hijos de españoles nacidos en América) que tenían riqueza y educación, pero no podían ocupar altos cargos políticos. Esto generó un profundo resentimiento y el deseo de gobernar su propia tierra.

Por otro lado, los indígenas, mestizos y mulatos vivían en condiciones de extrema pobreza, sufriendo abusos laborales en las minas y haciendas, además de pagar pesados tributos.

A finales del siglo XVIII, la Corona española implementó cambios económicos y administrativos para recaudar más dinero, lo que afectó los privilegios de la Iglesia católica y aumentó los impuestos a los comerciantes locales, asfixiando la economía novohispana.

Sobre el contexto mundial, la invasión napoléonica a España hizo que los criollos de América argumentaran que la soberanía volvía al pueblo; también las ideas de filósofos europeos como Rousseau, Voltaire y Montesquieu sobre libertad, igualdad y los derechos del hombre inspiraron a los conspiradores.

Antecedentes como la Independencia de las Trece Colonias y la Revolución Francesa demostró a los novohispanos que el pueblo era capaz de derrotar a un imperio europeo y organizarse bajo una república.

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