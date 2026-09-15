¿A qué hora es el Grito de Independencia en el Zócalo de la CDMX?

Este martes 15 de septiembre se celebra una vez más el ya tradicional Grito de Independencia, para celebrar el inicio del movimiento insurgente que convirtió a México en una nación libre y soberana.

Por segundo año, la arenga que se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México será liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien adelantó que mencionará a héroes y heroínas que no han aparecido en otras ediciones de la celebración a la patria.

🇲🇽🎉 La CDMX se prepara para celebrar el Grito de Independencia este 15 de septiembre. El Zócalo tendrá música y un concierto gratuito de Intocable, previo a la ceremonia encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.



🚇 La estación Zócalo/Tenochtitlan permanecerá cerrada, por… pic.twitter.com/If1tbEjWkE — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 14, 2026

Además del momento solemne con la mandataria, el Grito también es motivo de fiesta, pues en diferentes estados y alcaldías del país habrá presentaciones musicales y artísticas. En la Plaza de la Constitución, los asistentes podrán disfrutar de la banda Intocable, así como de los ganadores del concurso impulsado por el gobierno, México Canta.

¿A qué hora es el Grito de Independencia?

Las actividades musicales en el Zócalo darán inicio desde las 17:00 horas; sin embargo, el momento cumbre de la noche, el Grito, está programado para llevarse a cabo a las 23:00 horas de este 15 de septiembre. Desde el balcón de Palacio Nacional, Sheinbaum encabezará la ceremonia.

🇲🇽 ¡Viva México! 🇲🇽



Este #15DeSeptiembre nos vemos en el #Zócalo para celebrar juntas y juntos el #GritodeIndependencia. 🎉🎺



Y para hacer la noche todavía más especial, ¡estará #Intocable poniendo a cantar a todo #México! 🤠🎶 pic.twitter.com/yPs4eRcTWT — Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (@SEBIEN_cdmx) September 14, 2026

Recordando la historia, Miguel Hidalgo dio el Grito de Dolores durante la madrugada del 16 de septiembre de 1810, entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana. El momento exacto ocurrió al amanecer, cuando el cura tocó las campanas de la parroquia para convocara los pobladores que llegaban a la misa de la madrugada.

Aunque no hay un registro exacto sobre las palabras pronunciadas por Hidalgo, los historiadores han reconstruido la arenga según testimonios como el de Juan Aldama; en se sentido, se pefía la defensa de la religión y la lucha contra el mal gobierno.

Presidentes como Antonio López de Santa Anna oficializaron que la ceremonia central fuera el 15 a las 11:00 p.m. para evitar la fatiga de levantar a la población a las 5:00 de la mañana del día 16.

A pesar de esto, un mito histórico popular aseguraba que Porfirio Díaz había decidido cambiar la fecha de El Grito para que concidiera con su cumpleaños, pues nació el 15 de septiembre de 1830; sin embargo, hay registros que marcan que la cotumbre comenzó décadas antes de que él llegara al poder.

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