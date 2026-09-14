Grito de Independencia 2026 en Oaxaca trae juegos y comida gratis

Las garantías de seguridad y la oferta de convivencia familiar durante el Grito fueron supervisadas por el gobierno de Salomón Jara en Oaxaca.

Las familias oaxaqueñas y visitantes podrán celebrar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México con antojitos tradicionales gratuitos, juegos populares y una cartelera musical en el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez durante las Fiestas Patrias 2026.

Para resguardar el orden durante las actividades del Grito de Independencia, las autoridades estatales desplegarán un dispositivo de seguridad coordinado con 419 elementos, 88 vehículos, 62 cámaras de videovigilancia y seis drones en la capital.

El programa festivo incluye la Verbena Popular “Sabores de la Patria”, la cual se realizará el 15 de septiembre a partir de las 18:00 horas. Este evento gastronómico contará con 36 puestos repartidos en las céntricas vialidades de Valerio Trujano, Flores Magón, Vicente Guerrero y María Bustamante.

Durante la jornada, el público podrá degustar gratis platillos típicos como tlayudas, pozole, tamales, molotes, garnachas, tacos, elotes, esquites, dulces tradicionales y aguas frescas, servidos con el apoyo de personal de 70 dependencias gubernamentales.

Las festividades por el 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México contarán con un amplio despliegue institucional en el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez. ı Foto: Especial.

De manera paralela, del 14 al 16 de septiembre se instalará la Feria Mexicana en la calle Miguel Hidalgo, de 18:00 a 21:00 horas. El espacio ofrecerá actividades recreativas familiares como lotería, canicas, tiro al blanco, futbolitos, toro mecánico y karaoke.

La oferta musical en la Alameda de León arrancará el 15 de septiembre a las 17:00 horas con la Orquesta Primavera, que ofrecerá un homenaje a Juan Gabriel. Posteriormente, a las 20:00 horas, el grupo de ska Inspector tomará el escenario principal.

El cierre de los festejos patrios continuará a las 22:00 horas con la presentación de Los Errantes y sus corridos de la Sierra Juárez, para culminar a medianoche con la interpretación bailable de la Orquesta La Rebelión de Oaxaca.

El Gobierno del Estado mantendrá un acompañamiento institucional permanente con los municipios oaxaqueños. Además, las autoridades convocaron a los ayuntamientos a coordinar la movilidad y atender las recomendaciones de Protección Civil sobre el manejo de pirotecnia para asegurar celebraciones tranquilas en toda la entidad.

Las actividades gastronómicas gratuitas se organizaron bajo el nombre de la Verbena Popular Sabores de la Patria a lo largo de las céntricas calles de la capital. ı Foto: Especial.

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JVR