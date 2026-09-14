Esthela Damián reconoce triunfo de Beatriz Mojica en la encuesta de Morena en Guerrero

Esthela Damián aceptó formalmente que los datos de la encuesta de Morena en Guerrero no le favorecieron en la contienda interna.

La morenista Esthela Damián admitió los resultados de la encuesta interna de su partido que favorecieron a Beatriz Mojica Morga para coordinar la Defensa de la Transformación en Guerrero , con miras a los comicios de 2027.

En una declaración difundida en video a través de sus redes sociales, la exaspirante reconoció de forma explícita que la decisión del proceso interno no le fue favorable, confirmando que la designación final recayó en Mojica Morga.

Al definirse como una mujer profundamente democrática, la política reafirmó su postura ética de aceptar los resultados adversos y aprovechó la emisión para agradecer el respaldo de su equipo de trabajo durante cada etapa del proceso.

“Soy una mujer profundamente democrática y siempre voy a reconocer cuando no me favorezca un resultado y este es el día de hoy, así que reconozco el triunfo de mi compañera Beatriz Mojica y yo le quiero decir al equipo que ha creído y que ha trabajado y que ha estado en cada uno de los pasos que damos, muchas gracias”, dijo Esthela Damián.

Durante su mensaje, la exaspirante felicitó el desempeño de la comisión organizadora, reconociendo el trabajo de las presidentas Ariadna Montiel y Citlalli Hernández en la conducción y conclusión de este ciclo interno de Morena.

“Agradecer a Morena que estemos eh concluyendo un ciclo en donde nos han dado los resultados de la encuesta y en primer lugar, pues decirle a toda la comisión, a las presidentas tanto Ariadna como Citlali, que lo han hecho muy bien”, agregó.

De igual forma, Esthela Damián dirigió un mensaje a los hombres y mujeres que se registraron como aspirantes a la coordinación estatal, expresándoles su respeto, reconocimiento y admiración por las historias, luchas y batallas individuales aportadas en la contienda.

Asimismo, emitió un saludo de agradecimiento dirigido al pueblo de Guerrero, donde destacó el afecto y la calidez recibidos a lo largo de sus recorridos e interacción con la ciudadanía de dicha entidad.

El reconocimiento explícito de la encuesta interna cierra la disputa interna por la coordinación estatal para la Defensa de la Transformación en el estado de Guerrero por parte de Morena.

Proceso electoral en Guerrero

Con la designación formal de Beatriz Mojica Morga, el partido gobernante perfila su estructura de cara al proceso electoral local que se desarrollará en el estado durante el año 2027.

La futura contienda en Guerrero definirá cargos de representación popular esenciales en la entidad. De acuerdo con datos aportados por el Instituto Nacional Electoral (INE), los comicios de 2027 renovarán la Gubernatura del estado.

Adicionalmente, las autoridades electorales indican que se votarán 28 Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa (MR) y 18 Diputaciones por Representación Proporcional (RP).

El proceso electoral incluirá también la renovación edilicia en los municipios de la entidad, con la elección de 83 Presidencias Municipales, 83 Sindicaturas y 593 Regidurías, determinantes para el mapa político guerrerense.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR