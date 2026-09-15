Morena define hoy coordinadores en Quintana Roo, Zacatecas y Baja California

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena definirá este martes 15 de septiembre a tres coordinadores de la Defensa de la Transformación, particularmente para los estados de Quintana Roo, Zacatecas y Baja California.
Después de las presentaciones llevadas a cabo el lunes, en donde se anunció la elección de Beatriz Mojica Morga para Guerrero y Carlos Torres Piña para Michoacán, el CEN de Morena convocó a tres nuevos eventos para los citados estados.
Así, de acuerdo con la convocatoria del guinda, los eventos en los que se anunciará la designación de los coordinadores estatales para la Defensa de la Transformación se llevarán a cabo este martes 15 de septiembre en el Salón Olmeca del segundo piso del World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, en estos horarios:
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- Quintana Roo: 12:30 horas
- Zacatecas: 16:00 horas
- Baja California: 19:00 horas
Con la designación de los coordinadores en estos tres estados, Morena habría nombrado a 10 de los 17 que necesita rumbo a las elecciones del 2027, donde, precisamente, se votará por 17 gubernaturas estatales.
¿Quiénes contienden por la coordinación de Morena en Quintana Roo?
- Eugenio “Gino” Segura
- Ana Patricia Peralta de la Peña
- Rafael Marín Mollinedo
- Marybel Villegas Canché
- Alexa Murguía Trujillo
¿Quiénes contienden por la coordinación de Morena en Zacatecas?
- Ulises Mejía Haro
- José Narro Céspedes
- Verónica Díaz
- Julia Arcelia Olguín Serna
- Zara Ivonne Villagrana Escareño
- Geovanna Bañuelos
- Carlos Puente
¿Quiénes contienden por la coordinación de Morena en Baja California?
- Julieta Ramírez Padilla
- Ismael Burgueño Ruiz
- Armando Ayala Robles
- Fernando Castro Trenti
- Evangelina Moreno Guerra
- Jesús Alejandro Ruiz Uribe
- Alfredo Álvarez Cárdenas
- Joel Anselmo Jiménez Vega
- Felipe Soltero Rodríguez
- Montserrat Caballero Ramírez
- Jorge Ramos Hernández
¿Qué coordinadores de la Defensa de la Transformación ya ha nombrado Morena?
- Aguascalientes: Nora Ruvalcaba Gámez
- Campeche: Pablo Gutiérrez Lazarus
- Colima: Rosa María Bayardo Cabrera
- Guerrero: Beatriz Mojica Morga
- Michoacán: Carlos Torres Piña
- Querétaro: Santiago Nieto Castillo
- Sinaloa: Imelda Castro Castro
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