Morena define hoy coordinadores en Quintana Roo, Zacatecas y Baja California

Foto: La Razón (con material de Cuartoscuro y generado con Gemini AI)

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena definirá este martes 15 de septiembre a tres coordinadores de la Defensa de la Transformación, particularmente para los estados de Quintana Roo, Zacatecas y Baja California.

Después de las presentaciones llevadas a cabo el lunes, en donde se anunció la elección de Beatriz Mojica Morga para Guerrero y Carlos Torres Piña para Michoacán, el CEN de Morena convocó a tres nuevos eventos para los citados estados.

Beatriz Mojica Morga y Carlos Torres Piña, designados ayer coordinadores de la Defensa de la Transformación en Guerrero y Michoacán. ı Foto: Cuartoscuro

Así, de acuerdo con la convocatoria del guinda, los eventos en los que se anunciará la designación de los coordinadores estatales para la Defensa de la Transformación se llevarán a cabo este martes 15 de septiembre en el Salón Olmeca del segundo piso del World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, en estos horarios:

Quintana Roo : 12:30 horas

Zacatecas : 16:00 horas

Baja California: 19:00 horas

Invitación de Morena al evento donde se designará a los coordinadores de la Defensa en tres estados. ı Foto: CORTESÍA Animal Político

Con la designación de los coordinadores en estos tres estados, Morena habría nombrado a 10 de los 17 que necesita rumbo a las elecciones del 2027, donde, precisamente, se votará por 17 gubernaturas estatales.

¿Quiénes contienden por la coordinación de Morena en Quintana Roo?

Eugenio “Gino” Segura

Ana Patricia Peralta de la Peña

Rafael Marín Mollinedo

Marybel Villegas Canché

Alexa Murguía Trujillo

¿Quiénes contienden por la coordinación de Morena en Zacatecas?

Ulises Mejía Haro

José Narro Céspedes

Verónica Díaz

Julia Arcelia Olguín Serna

Zara Ivonne Villagrana Escareño

Geovanna Bañuelos

Carlos Puente

¿Quiénes contienden por la coordinación de Morena en Baja California?

Julieta Ramírez Padilla

Ismael Burgueño Ruiz

Armando Ayala Robles

Fernando Castro Trenti

Evangelina Moreno Guerra

Jesús Alejandro Ruiz Uribe

Alfredo Álvarez Cárdenas

Joel Anselmo Jiménez Vega

Felipe Soltero Rodríguez

Montserrat Caballero Ramírez

Jorge Ramos Hernández

¿Qué coordinadores de la Defensa de la Transformación ya ha nombrado Morena?

Aguascalientes : Nora Ruvalcaba Gámez

Campeche : Pablo Gutiérrez Lazarus

Colima : Rosa María Bayardo Cabrera

Guerrero : Beatriz Mojica Morga

Michoacán : Carlos Torres Piña

Querétaro : Santiago Nieto Castillo

Sinaloa: Imelda Castro Castro

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