Rumbo al 2027

Morena define hoy coordinadores en Quintana Roo, Zacatecas y Baja California

Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena continuará con la definición de sus coordinadores estatales por la Defensa de la Transformación este martes; llegará a 10 de los 17 necesarios

Morena define coordinadores de la Defensa en Quintana Roo, Zacatecas y Baja California.
Morena define coordinadores de la Defensa en Quintana Roo, Zacatecas y Baja California. Foto: La Razón (con material de Cuartoscuro y generado con Gemini AI)
Por:
Arturo Meléndez

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena definirá este martes 15 de septiembre a tres coordinadores de la Defensa de la Transformación, particularmente para los estados de Quintana Roo, Zacatecas y Baja California.

Después de las presentaciones llevadas a cabo el lunes, en donde se anunció la elección de Beatriz Mojica Morga para Guerrero y Carlos Torres Piña para Michoacán, el CEN de Morena convocó a tres nuevos eventos para los citados estados.

Beatriz Mojica Morga y Carlos Torres Piña, designados ayer coordinadores de la Defensa de la Transformación en Guerrero y Michoacán.
Beatriz Mojica Morga y Carlos Torres Piña, designados ayer coordinadores de la Defensa de la Transformación en Guerrero y Michoacán. ı Foto: Cuartoscuro

Así, de acuerdo con la convocatoria del guinda, los eventos en los que se anunciará la designación de los coordinadores estatales para la Defensa de la Transformación se llevarán a cabo este martes 15 de septiembre en el Salón Olmeca del segundo piso del World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, en estos horarios:

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  • Quintana Roo: 12:30 horas
  • Zacatecas: 16:00 horas
  • Baja California: 19:00 horas
Invitación de Morena al evento donde se designará a los coordinadores de la Defensa en tres estados.
Invitación de Morena al evento donde se designará a los coordinadores de la Defensa en tres estados. ı Foto: CORTESÍA Animal Político

Con la designación de los coordinadores en estos tres estados, Morena habría nombrado a 10 de los 17 que necesita rumbo a las elecciones del 2027, donde, precisamente, se votará por 17 gubernaturas estatales.

¿Quiénes contienden por la coordinación de Morena en Quintana Roo?

  • Eugenio “Gino” Segura
  • Ana Patricia Peralta de la Peña
  • Rafael Marín Mollinedo
  • Marybel Villegas Canché
  • Alexa Murguía Trujillo

¿Quiénes contienden por la coordinación de Morena en Zacatecas?

  • Ulises Mejía Haro
  • José Narro Céspedes
  • Verónica Díaz
  • Julia Arcelia Olguín Serna
  • Zara Ivonne Villagrana Escareño
  • Geovanna Bañuelos
  • Carlos Puente

¿Quiénes contienden por la coordinación de Morena en Baja California?

  • Julieta Ramírez Padilla
  • Ismael Burgueño Ruiz
  • Armando Ayala Robles
  • Fernando Castro Trenti
  • Evangelina Moreno Guerra
  • Jesús Alejandro Ruiz Uribe
  • Alfredo Álvarez Cárdenas
  • Joel Anselmo Jiménez Vega
  • Felipe Soltero Rodríguez
  • Montserrat Caballero Ramírez
  • Jorge Ramos Hernández

¿Qué coordinadores de la Defensa de la Transformación ya ha nombrado Morena?

  • Aguascalientes: Nora Ruvalcaba Gámez
  • Campeche: Pablo Gutiérrez Lazarus
  • Colima: Rosa María Bayardo Cabrera
  • Guerrero: Beatriz Mojica Morga
  • Michoacán: Carlos Torres Piña
  • Querétaro: Santiago Nieto Castillo
  • Sinaloa: Imelda Castro Castro

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