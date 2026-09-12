Aseguran más de 54 toneladas de dextrosa anhidra en Aduana de Manzanillo

Autoridades federales inmovilizaron más de 54 toneladas de dextrosa anhidra en la Aduana de Manzanillo, Colima, luego de identificar una operación de importación procedente de China relacionada con una sustancia química que puede tener usos legales, pero también ser utilizada de manera indebida para diluir o adulterar drogas.

La Secretaría de Marina (Semar), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) participaron en la detección del cargamento, como parte de las acciones de vigilancia, análisis de riesgo y fortalecimiento del control aduanero en el puerto.

De acuerdo con la información oficial, la operación de importación fue declarada como “Dextrose Anhydrous” y tenía como origen Qingdao, China. Tras aplicar las medidas de control correspondientes y revisar la documentación relacionada con la mercancía, las autoridades identificaron la importación de dextrosa anhidra USP.

La carga inmovilizada suma 54 mil 432 kilogramos, equivalentes a poco más de 54 toneladas. La medida fue aplicada a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que dará continuidad al caso dentro de sus atribuciones.

En la aduana de #Manzanillo, #Colima, @SEMAR_mx y @AduanasMx identifican e inmovilizan más de 54 mil kilos de dextrosa anhidra. https://t.co/yeVIukzHKv pic.twitter.com/wxUuo1LHRw — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 13, 2026

¿Por qué inmovilizaron la dextrosa anhidra?

Las autoridades señalaron que esta sustancia química puede ser empleada de forma indebida como agente diluyente o de corte para drogas. También podría ser utilizada en procesos clandestinos de elaboración o adulteración de productos farmacéuticos.

Sin embargo, el comunicado no informó sobre personas detenidas ni precisó que el cargamento estuviera relacionado con una organización delictiva. Tampoco se reportó el hallazgo de narcóticos dentro de la mercancía.

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MSL