Cuarta Transformación ‘recuperó la dignidad del pueblo de México’, afirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Yucatán, el 12 de septiembre de 2026.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que 781 mil 215 personas reciben alguno de los Programas para el Bienestar en Yucatán, con una inversión de más de 17 mil millones de pesos.

Desde el Centro de Convenciones Siglo XXI, en Mérida, afirmó que uno de los logros de la llamada Cuarta Transformación es que “recuperó la dignidad del pueblo de México”.

“Inicié hablando de la historia de México, quiero concluir con algo: yo pienso que si hay algo que recuperó la Transformación en nuestro país es la dignidad del pueblo de México. Recientemente salió una encuesta del orgullo de ser mexicana o mexicano, en 1990 solo 58 por ciento de la población se sintió orgullosa de ser mexicana, hoy el 90 por ciento nos sentimos orgullosos de ser mexicanos” Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México



La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Yucatán, el 12 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Sheinbaum Pardo detalló que del total de beneficiarios en Yucatán:

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269 mil 857 recibieron la Pensión para Adultos Mayores

40 mil 754 la Pensión para Personas con Discapacidad

13 mil 208 de Jóvenes Construyendo el Futuro

13 mil 694 la beca de Educación Superior

79 mil 932 la beca Benito Juárez

Mil 243 la beca para Niñas y Niños

35 mil 962 de Producción para el Bienestar

26 mil 426 con Fertilizantes Gratuitos

9 mil 354 de Sembrando Vida

83 mil 950 familias con Leche para el Bienestar

12 mil 398 de Bienpesca

997 escuelas de Educación Básica

100 de Educación Media Superior del programa La Escuela es Nuestra

62 mil 666 de la Pensión Mujeres Bienestar

A lo anterior, se suman las visitas a personas con discapacidad y adultas mayores con el programa Salud Casa por Casa.

En obra pública, destacó la construcción de la Línea de Carga del Tren Maya, la conservación de la Red Federal de Carreteras, la inauguración de un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en Kanasín, la Universidad del Mar, más preparatorias y anunció la construcción de 29 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS.

Resaltó que los servicios de salud ya son gratuitos en Yucatán y destacó obras como el nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” del IMSS Bienestar, uno de los mejores del país y para el que anunció la contratación de 600 profesionales de la salud; el Hospital General de Zona del IMSS en Ticul; la nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) del IMSS “Francisco de Montejo”; una UMF del ISSSTE en Tixkokob; y anunció la construcción de 244 nuevos consultorios médicos del Servicio Universal de Salud entre octubre y diciembre de este año.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Yucatán, el 12 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Agregó la construcción de dos centrales de Ciclo Combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); el inicio de 72 mil 770 nuevas Viviendas para el Bienestar, la reestructuración de créditos impagables en beneficio de 142 mil 500 familias yucatecas y la entrega de 6 mil escrituras; en justicia social, la entrega de recursos directos a las comunidades indígenas y afromexicanas, la construcción de 45 Centros LIBRE para las mujeres; además de sumarse a la construcción de un proyecto para garantizar el acceso al agua potable en Mérida y su zona metropolitana.

Informó que Yucatán es la décimo sexta entidad que visita en las últimas dos semanas y va a la mitad de su gira nacional de rendición de cuentas “Honestidad y Resultados”, que concluirá el próximo 27 de septiembre en la Ciudad de México.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, agradeció a la mandataria por el apoyo para impulsar el proyecto del Renacimiento Maya, la construcción de nuevas universidades, aumentar la meta de vivienda de 10 mil a 20 mil casas, la modernización del Puerto de Progreso, la coordinación en materia de seguridad, entre otras obras. “Ese es el Yucatán que soñó Felipe Carrillo Puerto y que usted, Presidenta Claudia Sheinbaum, está haciendo realidad”.

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cehr