En plena sala de espera

Increpan a Miguel Ángel Yunes Linares en AICM: ‘Traidor veracruzano, sin vergüenza’ | VIDEO

Un ciudadano confrontó al exgobernador de Veracruz mientras caminaba por una sala de espera; Yunes respondió a los reclamos

Yunes Linares encara a hombre que le gritó “traidor” en el AICM
Yunes Linares encara a hombre que le gritó “traidor” en el AICM Foto: Cuartoscuro / Especial
Por:
La Razón Online

Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, fue increpado por un ciudadano en instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde le lanzaron gritos de “traidor” y “sinvergüenza”.

El momento quedó captado en un video que comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa al también senador suplente caminar con equipaje y acompañado de una mujer por una sala de espera del aeropuerto.

Mientras Yunes Linares avanza por el lugar, un hombre le dirige varios reclamos y lo identifica por su apellido.

TE RECOMENDAMOS:
Julieta Ramírez Padilla
PERFIL

¿Quién es Julieta Ramírez Padilla, coordinadora de la Defensa de la Transformación en Baja California?

“Puro traidor, veracruzano, sinvergüenza, vas a pagar; a ti te hablo, Yunes”, se escucha decir al ciudadano que grababa el momento.

Ante los gritos, el exmandatario veracruzano se detiene y se aproxima brevemente hacia la persona que lo increpaba. “¿Qué se te ofrece? No traicioné a nadie”, responde Yunes Linares.

El ciudadano insiste en llamarlo “traidor”, mientras otra voz, aparentemente de una mujer, cuestiona a la acompañante del político.

En otro momento del video, Yunes Linares vuelve a responder a los reclamos y se escucha decir: “Órale, ven para acá”. La persona que lo confronta contesta: “Cuando quieras, gusto me daría”.

Tras el intercambio, Yunes Linares se retira del sitio y continúa su recorrido hacia la zona de abordaje del aeropuerto.

El video se difundió ampliamente en plataformas digitales y generó reacciones entre usuarios, principalmente por la confrontación verbal ocurrida en un espacio público.

Hasta el momento, no se ha difundido un posicionamiento público de Yunes Linares sobre el incidente.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Julieta Ramírez Padilla fue designada coordinadora de la Transformación de Morena en Baja California, el 15 de septiembre de 2026.
Rumbo al 2027

Morena designa a Julieta Ramírez Padilla como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Baja California


Google Reviews