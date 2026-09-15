Increpan a Miguel Ángel Yunes Linares en AICM: ‘Traidor veracruzano, sin vergüenza’ | VIDEO

Yunes Linares encara a hombre que le gritó “traidor” en el AICM

Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, fue increpado por un ciudadano en instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde le lanzaron gritos de “traidor” y “sinvergüenza”.

El momento quedó captado en un video que comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa al también senador suplente caminar con equipaje y acompañado de una mujer por una sala de espera del aeropuerto.

Mientras Yunes Linares avanza por el lugar, un hombre le dirige varios reclamos y lo identifica por su apellido.

“Puro traidor, veracruzano, sinvergüenza, vas a pagar; a ti te hablo, Yunes”, se escucha decir al ciudadano que grababa el momento.

🚨Confrontan a Miguel Ángel Yunes Linares en el AICM



El exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, fue confrontado por dos ciudadanos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quienes le gritaron: “Puro traidor veracruzano, sinvergüenza”.



El reclamo… — Azucena Uresti (@azucenau) September 15, 2026

Ante los gritos, el exmandatario veracruzano se detiene y se aproxima brevemente hacia la persona que lo increpaba. “¿Qué se te ofrece? No traicioné a nadie”, responde Yunes Linares.

El ciudadano insiste en llamarlo “traidor”, mientras otra voz, aparentemente de una mujer, cuestiona a la acompañante del político.

En otro momento del video, Yunes Linares vuelve a responder a los reclamos y se escucha decir: “Órale, ven para acá”. La persona que lo confronta contesta: “Cuando quieras, gusto me daría”.

Tras el intercambio, Yunes Linares se retira del sitio y continúa su recorrido hacia la zona de abordaje del aeropuerto.

El video se difundió ampliamente en plataformas digitales y generó reacciones entre usuarios, principalmente por la confrontación verbal ocurrida en un espacio público.

Hasta el momento, no se ha difundido un posicionamiento público de Yunes Linares sobre el incidente.

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MSL