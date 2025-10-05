Reportan pleito de los Yunes en restaurante de Polanco; habrían golpeado a hombre que los llamó ‘traidores’

Miguel Ángel Yunes Linares y sus hijos habrían protagonizado pleito en Polanco, según reporte en redes.

Miguel Ángel Yunes Linares e hijos habrían protagonizado un pleito en un restaurante de Polanco contra un comensal que los señaló y los llamó “traidores”, según un reporte extraoficial publicado en redes sociales.

A través de la red social X, una usuario de nombre Ana Pat Artega Massieu informó que fue testigo de cómo Yunes Linares e hijos (sin especificar cuáles) iniciaron una golpiza contra un comensal de un restaurante de lujo en Masaryk, Polanco, después de que éste los llamara “traidores”.

Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares. ı Foto: larazondemexico

Según el testimonio de la mujer, un hombre, a quien identificó como abogado, se levantó de su mesa y señaló a Yunes Linares, a quien gritó “¡Traidor!”.

El insulto ha pesado sobre Yunes Linares y su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, después de que el segundo votara a favor de la reforma electoral, con lo que el partido oficialista, Morena, completó los votos necesarios para su avance.

Miguel Ángel Yunes Márquez. ı Foto: Cuartoscuro

La mujer en redes sociales narró que, tras escuchar el insulto, Yunes Linares y sus hijos se lanzaron contra el abogado y sus acompañante, algunos de los cuales se refirió como “mis amigos”.

“Miguel Ángel Yunes Linares e hijos se soltaron a patadas por la espalda e insultos a mis amigos. Golpes contra dos de mis amigos. Los capitanes y meseros en plan bomberos apagafuegos”, narró la usuario.

Posteriormente, según Ana Pat, los dueños del restaurante ayudaron a los comensales a escapar, pues, aseguró, al exterior se encontraban los guardaespaldas de los políticos, quienes, dijo la mujer, habrían continuado la golpiza.

“La situación escaló tanto que el personal tuvo que encerrarlos dentro del restaurante para que mis amigos pudieran escapar, porque afuera los esperaba un ejército de guaruras. Y menos mal que los guaruras ni se enteraron del pleito, porque si no, Masaryk habría terminado en zona de guerra”, explicó.

🚨 CHISMECALIENTE 🔥

🍷 “Belfiore Nights: el pleito en Masaryk, Polanco ”



La noche del miércoles 23 de septiembre, el restaurante Velaria en Presidente Masaryk fue escenario de un espectáculo que ni en el Senado se atreven.



En una mesa de lujo, los Yunes y sus hijos, muy… pic.twitter.com/njiOpfPPmF — Ana Pat Arteaga Massieu (@anapatam_mx) October 4, 2025

Además, la mujer detalló que el pleito no fue lo único incómodo de aquella noche, sino que, dijo, los Yunes mantenían una actitud prepotente durante toda su estancia en el restaurante.

“Lo que queda claro, después del sainete: los Yunes no solo cargan escoltas como si fueran virreyes, sino que además confunden un restaurante con su rancho y a la gente con sus peones”, concluyó.

Sin embargo, esto es un reporte extraoficial y, hasta el momento, ningún medio, representante o los mismos Yunes han emitido alguna declaración que confirme o desmienta la información.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am