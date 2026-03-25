Yeidckol Polevnsky y Miguel Yunes Márquez solicitan licencia el día del debate del Plan B electoral

La jornada en el pleno del Senado de la República en la que se discutirá el “Plan B” de la reforma electoral arrancó con dos bajas inesperadas: la senadora del Partido del Trabajo (PT), Yeidckol Polevnsky Gurwitz y el senador de Morena, Miguel Ángel Yunes Márquez, solicitaron licencia para separarse de sus cargos y no estarán presentes en la sesión ordinaria de este miércoles.

Polevnsky Gurwitz pidió licencia del 25 al 27 de marzo, por lo que la Mesa Directiva del Senado llamará a su suplente, Denisse Ortiz Pérez, para ocupar el escaño hasta el último minuto del jueves 26.

Por su parte, Yunes Márquez solicitó ausentarse por tres semanas, desde este 25 de marzo hasta el próximo 15 de abril. Su suplente —y padre— Miguel Ángel Yunes Linares ya se encontraba en las instalaciones del Senado y fue visto salir de la reunión previa del grupo parlamentario de Morena.

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A ello se suma que aún se desconoce si la bancada del PT estará presente durante la sesión, luego de que la senadora Lizeth Sánchez García y el senador Alejandro González Yáñez se ausentaron de la reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, donde el martes pasado fue aprobada la enmienda.

Morena admite incertidumbre para el Plan B

Por separado, el vicecoordinador de Morena en el Senado, Higinio Martínez Miranda, reconoció que el “Plan B” enfrenta un escenario incierto ante una posible abstención del PT en la votación de reservas.

“De aquí hasta que se vote pueden pasar varias cosas”, dijo. “Puede ser que salga aprobada por los partidos de la coalición, sin ningún problema. Puede ser que haya alguna abstención en este caso o puede suceder que no pase”, añadió.

Y es que la enmienda requiere de mayoría calificada para su aprobación, tanto en lo general como en lo particular. Si acuden los 128 legisladores, serían 86 votos, pero si la bancada del PT, conformada por seis senadores, vota en contra, tendrían sólo 80 votos. También podría haber un voto en contra en la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por parte de Luis Armando Melgar Bravo, por lo que en ese caso serían 79 los votos a favor .

El coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco Coello, confirmó que los 14 senadores de su fracción votarán a favor de la enmienda en lo general, aunque advirtió que existe la posibilidad de que un senador se reserve en el artículo relativo a la revocación de mandato.

“En el verde somos 13 senadores que vamos a ir a favor. Y bueno, vamos a ir 14 senadores a favor y un senador posiblemente en un artículo se reserve . El senador [Luis Armando] Melgar”, declaró.

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cehr