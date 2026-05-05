Días festivos en mayo 2026: ¿Qué días suspende clases la SEP del año escolar?

Este martes 5 de mayo se suspendieron las clases en las escuelas de educación básica de la SEP, y en las insituciones privadas que están incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

La suspensión de clases marcada en el Calendario Escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP); que correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, se debe a un día festivo pero no a un día feriado.

Esto debido a que el 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla, en la que el Ejército de Oriente que fue comandado por el general Ignacio Zaragoza derrotó a las tropas francesas de Napoleón III.

Días festivos en mayo 2026

De acuerdo con el calendario de la SEP, antes de que concluya el ciclo escolar se tienen algunos días marcados sin clases por suspensión de labores académicas y por la junta mensual del Consejo Técnico Escolar.

Los días de mayo sin clases de este 2026 son:

Viernes 1 de mayo: Por el Día del Trabajo

Martes 5 de mayo: Por la Batalla de Puebla

Viernes 15 de mayo : Por el Día del Maestro y la Maestra

Viernes 29 de mayo: Por la junta del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Para el siguiente mes únicamente se suspenderán las clases el viernes 26 de junio, y el termino del ciclo escolar está programado para el miércoles 15 de julio; sin embargo, se está contemplando terminarlo antes o tener clases en línea.

Calendario Escolar SEP ı Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con la información proporcionada el 30 de abril por el titular de la Secretaría de Educación Pública; Mario Delgado Carrillo, se tendrá una reunión con los titulares de las secretarías de educación regionales.

Esta reunión se realizará para conocer las medidas que se tomarán en cada entidad, debido a que en algunos estados se quiere tomar clases en línea por las altas temperaturas que se están registrando.

Asimismo, precisó que en algunos estados se está planteando que el ciclo escolar termine antes de lo previsto, esto debido a que en algunas entidades se llevarán a cabo partidos de la Copa Mundial de futbol 2026.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado una suspensión de clases antes de que el ciclo escolar termine, y tampoco se ha informado sobre las clases en línea en ninguna entidad federativa.

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