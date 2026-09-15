Así se vive el ambiente en el Zócalo previo al Grito de Independencia

El Zócalo de la Ciudad de México comenzó a recibir a cientos de asistentes durante la tarde de este 15 de septiembre, previo a la ceremonia del Grito de Independencia que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.

La plancha capitalina y las calles cercanas al Centro Histórico lucieron con los colores verde, blanco y rojo, entre banderas, sombreros, matracas y artículos alusivos a las fiestas patrias que comerciantes ofrecían a las personas que caminaban rumbo al primer cuadro de la ciudad.

Además de esperar la ceremonia oficial, familias, grupos de amigos y visitantes aprovecharon para tomarse fotografías en los espacios decorados con motivos patrios.

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🇲🇽 Así luce el Zócalo capitalino a unas horas de que se lleve a cabo el grito de Independencia por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum



📹: @alexdavidaqui #Noticias #ZócaloCDMX pic.twitter.com/wFN4NLkEDb — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 16, 2026

El programa contempla presentaciones musicales antes y después del Grito de Independencia. Entre los artistas esperados está Grupo Intocable, banda que se presentará tras la ceremonia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que varias personas también acudieron desde temprano para conseguir un lugar y escuchar sus canciones en el Zócalo.

Como parte del operativo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron revisiones en los accesos al Zócalo y mantuvieron restricciones para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas, aerosoles, cigarros y otros objetos no permitidos.

Con el encendido del alumbrado patrio en los edificios que rodean la Plaza de la Constitución, el ambiente comienza a tomar forma rumbo a la ceremonia con la que México conmemora el inicio de su Independencia.

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MSL