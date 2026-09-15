¿Cuál es el horario del Metro CDMX el 15 y 16 de septiembre?

Así serán los horarios del Metro CDMX este 15 y 16 de septiembre.

¡Hay fiesta el 15 de septiembre! Las calles se llenan de música, fiesta y verde, blanco y rojo. Pero ¿y después cómo regresamos a casa después de tanto festejar a la patria? ¿El Metro de la Ciudad de México cambiará sus horarios? Te respondemos.

La noche del 15 de septiembre, conmemoración del Grito de Independencia, cada alcaldía y municipio realiza su propia celebración en su plaza pública, donde se festeja con música, verbena, actividades culturales y un mensaje por parte del alcalde o presidente municipal.

Aspecto del Metro de la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Si vas a salir esta noche a dar el Grito en tu alcaldía, o vas al magno evento en el Zócalo de la Ciudad de México, toma nota de cómo será el regreso con los horarios que anunció el Metro.

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¿Cambia el horario del Metro CDMX el 15 y 16 de septiembre?

A través de una tarjeta informativa, el Metro de la Ciudad de México informó que modificará sus horarios para estos días patrios.

Así, el martes 15 de septiembre el Metro CDMX terminará operaciones hasta las 01:00 horas en las Líneas:

Línea 1 : Observatorio a Pantitlán

Línea 2 : Cuatro Caminos a Tasqueña

Línea 3: Indios Verdes a Universidad

El resto de las Líneas operarán en su horario normal, terminando servicio a las 00:00 horas .

En tanto, el miércoles 16 de septiembre el servicio operará en sus 12 Líneas con horario de día festivo, esto es: de 07:00 horas a 00:00 horas .

¡Así que festeja con tranquilidad, porque hay forma de volver a casa!

#AvisoMetro:



En apoyo a la movilidad de las personas usuarias durante la noche de este martes 15 de septiembre, se amplía el horario de operación hasta la 1:00 de la mañana del miércoles 16 de septiembre en las Líneas 1, 2 y 3.



Recuerda que el miércoles 16 de septiembre, las… pic.twitter.com/uc0TNpbMus — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 15, 2026

Recuerda que, como cada ocasión que ocurren eventos en el Zócalo capitalino, la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 del Metro está cerrada por lo que se sugiere tomar rutas alternas para llegar a la plaza, como:

Pino Suárez

Allende

Bellas Artes

San Juan de Letrán

¿A qué hora empieza el Grito de Independencia y los festejos del 15 de septiembre en CDMX?

Bueno, ya te contamos cómo regresar a casa, pero, ¿a qué hora es la celebración del 15 de septiembre en CDMX?

Los horarios para las actividades de este martes son:

17:15 hrs : Inicio de actividades musicales y culturales con agrupaciones teloneras

19:00 - 22:50 hrs : Presentaciones musicales principales en el escenario de la plaza

23:00 hrs : Ceremonia protocolaria del Grito de Independencia desde el Balcón Central de Palacio Nacional

23:15 hrs: Espectáculo de pirotecnia y concierto estelar a cargo de Intocable

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