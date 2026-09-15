Unidad es trabajar en un solo sentido en el futuro: Giovani Gutiérrez en discurso patrio

Giovani Gutiérrez Aguilar preside la ceremonia cívica por el 216 Aniversario de la Independencia de México en Coyoacán.

“El patriotismo, desde el gobierno, se demuestra con responsabilidad, honestidad, cercanía, resultados y entender que el poder no es un privilegio, es una responsabilidad”, afirmó el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, al encabezar la ceremonia con motivo del 216 Aniversario de la Independencia de México.

Ante integrantes del consejo de la alcaldía, directoras y directores generales, personal de estructura, trabajadoras y trabajadores, así como vecinas y vecinos, el Alcalde destacó que honrar a México desde el servicio público significa “actuar con responsabilidad, honestidad y cercanía con la ciudadanía”.

Trabajo en unidad y servicio a la ciudadanía marcan el discurso de Giovani Gutiérrez en los festejos patrios. ı Foto: Alcaldía Coyoacán

Durante su mensaje, Gutiérrez Aguilar dijo que la conmemoración del inicio de la Independencia Nacional representa también una oportunidad para recordar que México se construye todos los días desde las instituciones.

“México es grande precisamente porque en él caben distintas ideas, distintas voces, distintas maneras de entender nuestro futuro. La unidad no significa pensar igual, la unidad significa caminar hacia un mismo objetivo: que a México le vaya mejor y que las familias coyoacanenses tengan mejores condiciones de vida”.

Servidores públicos y vecinos de la alcaldía acuden a la conmemoración del inicio de la Independencia Nacional. ı Foto: Alcaldía Coyoacán

Señaló que hoy la Patria se defiende de una manera distinta: “combatiendo la desigualdad, construyendo comunidades más seguras, rechazando la violencia y la discriminación, respetando la ley y generando oportunidades para quienes más lo necesitan”.

Gutiérrez Aguilar destacó que esto se refleja en el trabajo que realiza diariamente en su gobierno para lograr una alcaldía más segura, limpia, ordenada, accesible e incluyente, con mejores servicios públicos y espacios dignos para las familias.

Autoridades de Coyoacán e integrantes del gabinete acompañan al alcalde en los festejos patrios. ı Foto: Alcaldía Coyoacán

Finalmente, el alcalde llamó a mantener viva la identidad nacional, trabajar unidos sin distinciones políticas para construir un mejor Coyoacán.

“Ser mexicano es estar juntos; ser coyoacanense es trabajar por las familias, siempre del lado de la gente, siempre 24/7, siempre imparables”, concluyó.

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