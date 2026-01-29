Coyoacán vive una transformación con obras que duran para siempre: Giovani Gutiérrez.

En Coyoacán hemos transformado de manera integral el rostro de la demarcación con obras para siempre sin precedentes en todos los ámbitos, sostuvo el alcalde Giovani Gutiérrez, quien indicó que para ello ha sido fundamental el trabajo coordinado con el Gobierno de la Ciudad de México.

Al recibir a la Jefa de Gobierno, Clara BrugadaMolina, en la colonia Pedregal Santo Domingo, donde acudió a entregar obras realizadas en esta unidad territorial, el alcalde indicó:

“En estos cuatro años de trabajo hemos emprendido acciones que nos han permitido transformar el rostro de Coyoacán, con obras y acciones en los espacios públicos, calles, escuelas, mercados, deportivos y más.

“En línea con ello, es un honor volver a contar con la presencia de nuestra Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, a quien reconocemos y agradecemos su compromiso permanente con las mejores causas y con las y los coyoacanenses. Bienvenida usted y su equipo de trabajo a estas tierras mundialistas”.

En este contexto, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó la importancia de impulsar obras que incidan directamente en el bienestar social, la recuperación del espaciopúblico y el fortalecimiento del tejido comunitario, como parte de una visión de ciudad incluyente y con justicia social.

“Hoy regresamos para echar a andar lo que la población pidió en esta colonia, la más grande de la Ciudad y de América Latina, me dice el Alcalde. Como gobierno atendemos lo prioritario, lo que la comunidad necesita", dijo acompañada de su gabinete.

Las obras entregadas en la colonia Pedregal de Santo Domingo forman parte de una estrategia integral de recuperación del espacio público y fortalecimiento de la infraestructura urbana, que contempla acciones en vialidades, servicios, equipamiento y entornos comunitarios, con el objetivo de mejorar la movilidad, la seguridad y las condiciones de vida de las y los habitantes de esta zona de la demarcación.

Estas intervenciones son resultado del trabajo coordinado entre la alcaldía Coyoacán y el Gobierno de la Ciudad de México, así como del diálogo permanente con vecinas y vecinos, cuyas solicitudes han sido atendidas de manera puntual para garantizar obras funcionales, duraderas y acordes a las necesidades reales de la comunidad.

JVR