Coyoacán trabaja para acercar servicios notariales accesibles a las familias

El titular de la alcaldía, Giovani Gutiérrez Aguilar, participó activamente en las mesas de diálogo sobre certeza patrimonial.

La certeza jurídica es fundamental para proteger el patrimonio de las familias, brindar tranquilidad y prevenir conflictos, afirmó el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, al participar en el foro “El Notariado en México: Retos y Oportunidades” en la Cámara de Diputados, donde destacó la importancia de acercar estos servicios a las y los vecinos.

Acompañado por el diputado federal Israel Betanzos -también presidente del PRI en la capital-, así como por representantes del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, Gutiérrez Aguilar señaló que la labor notarial permite a las personas contar con seguridad y tranquilidad al momento de tomar decisiones relacionadas con su patrimonio.

“Con la certeza jurídica que nos da un notario, podemos tener algo que se llama paz y tranquilidad en todo sentido. Gracias a su profesionalismo, imparcialidad y autonomía, se brinda a la sociedad seguridad jurídica, certeza, tranquilidad, paz”, expresó.

Gutiérrez Aguilar destacó que, desde el inicio de su administración, en Coyoacán se han realizado diversas acciones en materia de certeza jurídica, como Jornadas Notariales y programas de regularización, para que las vecinas y vecinos tengan acceso a orientación y servicios notariales con precios accesibles o preferenciales, particularmente en trámites relacionados con la protección de sus bienes.

Las ponencias y ponentes del encuentro nacional tuvieron como marco institucional las instalaciones de la Cámara de Diputados. ı Foto: Especial.

Señaló que recibir asesoría antes de realizar un acto jurídico permite a las personas conocer sus opciones, tomar mejores decisiones y prevenir conflictos familiares o legales, con anticipación.

“Nos conviene asistir a estas asesorías que nos prestan, porque estamos convencidos que la coordinación incluso es clave para dar mejores resultados”, sostuvo.

El alcalde recalcó que desde el año 2022 Coyoacán ha realizado Jornadas Notariales, que tienen como objetivo acercar a la población asesorías y trámites con tarifas accesibles y destacó que actualmente la demarcación cuenta con seis notarías, donde las y los vecinos coyoacanenses pueden acercarse para solicitar asesorías.

Finalmente, Giovani Gutiérrez agradeció la invitación del diputado federal Israel Betanzos, por hacer posible este encuentro que permite acercar información útil y acertada en esta materia y la importancia de contar con certeza jurídica.

“Permítanme felicitarles a todas y todos, a mi diputado federal Israel Betanzos Cortés, a las personas que participan en este foro porque con este evento se visibilizará más la relevancia que tiene el notario y su papel en la preservación de una sana convivencia, el estado de derecho y la justicia”, afirmó.

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JVR