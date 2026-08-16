Coyoacán anuncia la rehabilitación integral del deportivo ‘José Gorostiza’

La alcaldía Coyoacán anunció este fin de semana la rehabilitación integral del deportivo “José Gorostiza”, ubicado en el barrio de Santa Catarina, con el que suman 9 espacios deportivos intervenidos en la demarcación: El Copete, Espartaco, Francisco J. Mújica, Huayamilpas, Emiliano Zapata, Santa Úrsula, el gimnasio Coyoacán, así como La Fragata.

El director general de Desarrollo Social y Fomento Económico, Fernando Cravioto Padilla, recibió a un centenar de personas que habían solicitado una reunión para conocer detalles de los trabajos que se realizarán los próximos meses, que implica solo el cierre parcial y rotativo de las áreas a intervenir.

“El alcalde Giovani Gutiérrez me ha instruido a informarles de la rehabilitación completa de este deportivo que se encuentra en el corazón de Coyoacán, así como escuchar sus inquietudes e invitarlos a que conozca los detalles del proyecto. Para la alcaldía es muy importante el acompañamiento de las y los vecinos en este tipo de tareas, pues son recursos públicos los que se emplean para estas obras en el proyecto que ha elaborado la dirección general de Obras. Estamos aquí para escucharlos y compartirles los detalles de las acciones. Quiero darles certeza de que estos trabajos se realizan con plena transparencia y para beneficio de todas y todos ustedes”, comentó.

Coyoacán anuncia la rehabilitación del deportivo José Gorostiza. ı Foto: Cortesía

Durante la presentación y la sesión de preguntas y respuestas que se extendió por espacio de dos horas, el funcionario explicó a las y los vecinos que los trabajos se realizarán con recursos públicos, que se respetarán las áreas en donde se imparten clases de calistenia, basquetbol y box, actividades que atestiguó el boxeador y campeón internacional Francisco Mateos, mejor conocido como “El Coreanito”, quien desde hace varios años ofrece clases de pugilismo en este espacio.

Los trabajos de rehabilitación, que se llevarán a cabo de manera cronológica y parcial, comprenden las siguientes acciones:

Rehabilitación y renovación de equipo deportivo y ejercitadores

Rehabilitación del área de box

Mantenimiento de área multifuncional

Renovación de pintura en canchas y rehabilitación de tableros

Suministro de bancas

Rehabilitación integral de sanitarios

Rehabilitación de la fuente del parque

Coyoacán anuncia la rehabilitación del deportivo José Gorostiza. ı Foto: Cortesía

El proyecto también prevé la construcción de una caseta de vigilancia, la colocación de un pórtico de acceso a área infantil para seguridad de las y los infantes así como la sustitución del piso amortiguante; además, se renovará el adoquín de todos los senderos.

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cehr