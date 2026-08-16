Préstamos digitales: Policía cibernética alerta robo de identidad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió una alerta para las personas por posibles casos de robo de identidad, con la finalidad de solicitar préstamos digitales.

Este sábado la SSC informó que la Policía Cibernética alertaba a la ciudadanía ante posibles casos de solicitudes de préstamos digitales de dinero con identidades robadas en aplicaciones.

Apuntaron que hay aplicaciones móviles que prometen brindar préstamo de dinero en minutos, pero que estas únicamente tienen como objetivo robar la información personal de los usuarios.

#AlertaCibernética | La #La Policía Cibernética emite una serie de recomendaciones a la ciudadanía para evitar ser víctimas de fraudes digitales al inscribirse a tandas, juegos, sorteos y rifas. 💻 👮🏻‍♂️👮🏻👇🏻 pic.twitter.com/FV0eFmfMaa — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 16, 2026

Recomendaciones para evitar robo de identidad

La SSC apuntó que muchos ciberdelincuentes aprovechan la modalidad de préstamos digitales que ofrecen algunas instituciones financieras para robar la identidad de los cibernautas.

“Se han identificado estafadores que logran apoderarse de información confidencial haciéndose pasar por el afectado o la afectada. Posteriormente realizan las gestiones correspondientes para beneficiarse con préstamos de dinero” compartieron por medio de un video.

Precisaron que las víctimas regularmente descubren el fraude hasta el momento en el que son contactadas por las instituciones financieras para realizar el pago del monto solicitado por medio de los préstamos digitales.

#VeranoSeguro | ¡Cuidado! No permitas que un #FalsoRepartidor afecte la tranquilidad de tu familia o tu patrimonio. 👁️⚠️🏍️ 🔒Antes de abrir la puerta, verifica quién está del otro lado. Si no esperas un pedido, no abras y reporta cualquier situación sospechosa: ☎️ 911 📞55 5208… pic.twitter.com/hNljoJ1fXV — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 16, 2026

Ante esto, emitieron una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de fraude cibernético:

Compartir fotografías o copias de las identificaciones personales únicamente con instituciones financieras oficiales

No acceder a enlaces o links que lleguen por medio de mensajes desconocidos

Utilizar contraseñas seguras y distintas para cada servicio

Leer con atención los avisos de privacidad antes de proporcionar cualquier documento

Utilizar soluciones de seguridad que ayuden a proteger la información personal

Activar verificación en dos pasos

Revisar el historial crediticio para detectar posibles movimientos no reconocidos

Denunciar cualquier uso indebido de la identidad ante la institución financiera correspondiente

Actualizar los dispositivos electrónicos

En caso de requerir apoyo o querer realizar una denuncia de posible intento de fraude, se puede contactar a la Policía Cibernética por medio del número telefónico 55 5242 5100 extensión 5086, o por medio del correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

Los préstamos digitales son un tipo de crédito que se pide y se autoriza por medio de internet utilizando una computadora o teléfono celular durante todo el proceso y sin necesidad de acudir a un banco de manera presencial.

Este tipo de préstamos se solicitan por medio de formularios disponibles en aplicaciones móviles o páginas web y utilizan programas especiales para analizar la información necesaria antes de brindar el dinero solicitado.

Pese a que este tipo de soluciones financieras son más rápidas que acudir a un banco de manera presencial, esto puede resultar perjudicial en caso de que no se verifique que se realiza la solicitud a una institución financiera regulada.

#AlertaCibernética | La #PolicíaCibernética alerta a la ciudadanía por posibles casos de robo de identidad relacionados con solicitudes de préstamos digitales. 📱💸🚨

¡No te dejes engañar! Estas apps prometen ""dinero en minutos"", pero su objetivo es robar tu información… pic.twitter.com/rvrJlv1hHy — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 16, 2026

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