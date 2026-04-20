Detectan robo de identidad en el IMSS: ¿Qué hacer en caso de vulneración de datos?

En días recientes un hombre de 36 años de edad emitió una denuncia por robo de identidad para el cobro de decenas de incapacidades en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El hombre informó que en su expediente se encontraron al menos 40 incapacidades médicas que fueron solicitadas sin que él lo supiera, y que dichas incapacidades fueron depositados en cuentas bancarias que no se encuentran a su nombre.

El afectado señaló que nunca ha acudido a una clínica del IMSS para realizar este tipo de trámites que se realizaron en Unidades de Medicina Familiar de CDMX, Michoacán, Guerrero y Querétaro, y que las incapacidades suman un estimado de medio millón de pesos.

Hasta el momento no se ha brindado información oficial sobre una posible resolución de dicha denuncia o el mecanismo empleado para realizar este fraude, y debido a que el trámite de incapacidades se puede realizar de manera digital, esto ha generado que se cuestione la protección de datos personales.

Nuestro micrositio Guiando tu Denuncia no es un canal de denuncia en sí. Nuestro objetivo es guiarte para que vayas paso a paso.

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¿Cómo prevenir un fraude en el IMSS?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que el robo de identidad es uno de los métodos de fraudes utilizadaos para transferir recursos, contratar servvicios o productos financieros, o para realizar compras.

Debido a esto, la Condusef recomienda que no se proporcione información de las cuentas bancarias por teléfono, cambiar contraseñas de manera frecuente, consultar los estados de cuenta de manera regular y no dar clic en enlaces faudulentos.

En caso de ser víctima de robo de identificaciones se debe acudir al Ministerio Público para hacer las denuncias correspondientes, y se debe informar a las instituciones que se cancelen y reexpidan las identificaciones correspondientes, tales como el INE, IMSS e ISSSTE.

Bitácora de Registro de Vulneraciones ı Foto: Captura de pantalla

La Unidad de Integridad y Transparencia publicó una guía para registrar y reportar la vulneración de datos personales en el IMSS, y en esta se señala que las unidades administrativas de la institución deben identificar y registrar estos incidentes.

Una vulneración de datos personales consta en la “pérdida o destrucción no autorizada de los datos personales en posesión de las personas físicas o morales que realizan el tratamiento de los datos, el robo, extravío o copia no autorizada de los mismos, su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como el daño, alteración o modificación no autorizada.”

En caso de que esto ocurra, los responsables deben implementar acciones preventivas y correctivas para que se puedan adecuar medidas de seguridad y el tratamiento de datos personales para que la vulneración no se repita.

Bitácora de Registro de Vulneraciones ı Foto: Captura de pantalla

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