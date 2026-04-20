FGR investiga atentado en Teotihuacán: balacera dejó 2 muertos y 13 heridos

Tras el atentado registrado este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación para esclarecer el ataque armado que dejó un saldo preliminar de dos personas muertas, incluido el presunto agresor, y otras 13 lesionadas.
En coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la FGR destacó que se se brindará atención personalizada a las víctimas, entre ellas “algunas” de nacionalidad extranjera.
“Conforme lo permita la investigación, esta Fiscalía General de la República informará de manera oportuna el avance de la indagatoria”, señaló la institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos.
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Permanecen hospitalizadas 8 personas; se encuentran fuera de peligro
Por separado, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que ocho personas lesionadas permanecen hospitalizadas, y precisó los centros médicos donde reciben atención:
- Tres en el Hospital Regional de Alta Especialidad del IMSS Bienestar de Ixtapaluca
- Tres en el Hospital General de Axapusco, en el Estado de México
- Dos en el hospital ABC, en la Ciudad de México
El IMSS-Bienestar reportó que los pacientes se encuentran fuera de peligro y bajo monitoreo constante, mientras la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) mantiene presencia en los hospitales para dar seguimiento a las necesidades de las personas afectadas y sus familiares.
En tanto, las cinco víctimas restantes fueron atendidas en hospitales privados y posteriormente dadas de alta.
Previamente, el coordinador General de Protección Civil del Riesgo del Estado de México, Adrián Hernández Romero, precisó las identidades de las víctimas, todas extranjeras:
Brasil
- Francis Arlette Rivero, de 55 años, con lesiones músculo esqueléticas
- Leticia “M”, de 13 años, con herida por proyectil de arma de fuego, trasladada por sus propios medios a la Ciudad de México
Canadá
- Delicia Li de Yong, de 29 años, lesionada con proyectil de arma de fuego en región supraescapular derecha. Atendida en el Hospital de Ixtapaluca
Colombia
- Gerónimo “G”, de 6 años, con lesiones por proyectil de arma de fuego, con dos impactos en tibia y peroné derechos; atendido en el Hospital de Ixtapaluca
- Dayana Paola Castro Calderón, de 37 años, con lesiones por proyectil de arma de fuego en rótula izquierda y glúteo derecho; atendida en el Hospital de Ixtapaluca
- Luisa Fernanda Puentes Álzate, de 22 años, con lesiones musculoesqueléticas
Estados Unidos
- Jaslin Landaverde, de 26 años, con lesión musculoesquelética
- Gregoire Magadini, de 38 años, con lesión musculoesquelética
- Jalen Aybar, de 27 años, con dermoabrasión
- Alejandra Graciano, de 34 años, con lesión musculoesquelética
- Alex Daniel Marco Witz, de 29 años, con herida por proyectil de arma de fuego en mano izquierda; trasladado por sus propios medios a un hospital
- Barriet-D Marco Witz, de 61 años, con herida por proyectil de arma de fuego en muslo izquierdo, sangrado transvaginal y probable lesión visceral, trasladada por sus propios medios
Rusia
- Maikol Michelle Mitrocil, de 32 años, con lesión por proyectil de arma de fuego en fémur
INAH cierra “hasta nuevo aviso” zona arqueológica de Teotihuacán
Por separado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que la zona arqueológica de Teotihuacán permanecerá cerrada “hasta nuevo aviso”, luego del tiroteo registrado en la Pirámide de la Luna.
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cehr