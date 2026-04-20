FGR investiga atentado en Teotihuacán: balacera dejó 2 muertos y 13 heridos

Ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán, este 20 de abril de 2026.

Tras el atentado registrado este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación para esclarecer el ataque armado que dejó un saldo preliminar de dos personas muertas, incluido el presunto agresor, y otras 13 lesionadas.

En coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la FGR destacó que se se brindará atención personalizada a las víctimas, entre ellas “algunas” de nacionalidad extranjera.

“Conforme lo permita la investigación, esta Fiscalía General de la República informará de manera oportuna el avance de la indagatoria”, señaló la institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos.

Permanecen hospitalizadas 8 personas; se encuentran fuera de peligro

Por separado, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que ocho personas lesionadas permanecen hospitalizadas, y precisó los centros médicos donde reciben atención:

Tres en el Hospital Regional de Alta Especialidad del IMSS Bienestar de Ixtapaluca

Tres en el Hospital General de Axapusco, en el Estado de México

Dos en el hospital ABC, en la Ciudad de México

El IMSS-Bienestar reportó que los pacientes se encuentran fuera de peligro y bajo monitoreo constante, mientras la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) mantiene presencia en los hospitales para dar seguimiento a las necesidades de las personas afectadas y sus familiares.

En tanto, las cinco víctimas restantes fueron atendidas en hospitales privados y posteriormente dadas de alta.

Previamente, el coordinador General de Protección Civil del Riesgo del Estado de México, Adrián Hernández Romero, precisó las identidades de las víctimas, todas extranjeras:

Brasil

Francis Arlette Rivero , de 55 años, con lesiones músculo esqueléticas

Leticia “M”, de 13 años, con herida por proyectil de arma de fuego, trasladada por sus propios medios a la Ciudad de México

Canadá

Delicia Li de Yong, de 29 años, lesionada con proyectil de arma de fuego en región supraescapular derecha. Atendida en el Hospital de Ixtapaluca

Colombia

Gerónimo “G” , de 6 años, con lesiones por proyectil de arma de fuego, con dos impactos en tibia y peroné derechos; atendido en el Hospital de Ixtapaluca

Dayana Paola Castro Calderón , de 37 años, con lesiones por proyectil de arma de fuego en rótula izquierda y glúteo derecho; atendida en el Hospital de Ixtapaluca

Luisa Fernanda Puentes Álzate, de 22 años, con lesiones musculoesqueléticas

Estados Unidos

Jaslin Landaverde , de 26 años, con lesión musculoesquelética

Gregoire Magadini , de 38 años, con lesión musculoesquelética

Jalen Aybar , de 27 años, con dermoabrasión

Alejandra Graciano , de 34 años, con lesión musculoesquelética

Alex Daniel Marco Witz , de 29 años, con herida por proyectil de arma de fuego en mano izquierda; trasladado por sus propios medios a un hospital

Barriet-D Marco Witz, de 61 años, con herida por proyectil de arma de fuego en muslo izquierdo, sangrado transvaginal y probable lesión visceral, trasladada por sus propios medios

Rusia

Maikol Michelle Mitrocil, de 32 años, con lesión por proyectil de arma de fuego en fémur

Tras los lamentables hechos ocurridos en Teotihuacán, se activaron de inmediato los protocolos de atención y coordinación interinstitucional para el traslado de 13 personas de diferentes nacionalidades que resultaron con lesiones, quienes fueron atendidas en distintos hospitales… pic.twitter.com/8LBZBT3GZY — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 21, 2026

INAH cierra “hasta nuevo aviso” zona arqueológica de Teotihuacán

Por separado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que la zona arqueológica de Teotihuacán permanecerá cerrada “hasta nuevo aviso”, luego del tiroteo registrado en la Pirámide de la Luna.

#INAHInforma

LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE TEOTIHUACAN PERMANECE CERRADA



HASTA NUEVO AVISO



Se agradece la comprensión del público visitante. pic.twitter.com/gjfROdZJBo — INAH (@INAHmx) April 21, 2026

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cehr