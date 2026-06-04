Alemania apuesta por profesionales mexicanos para fortalecer su mercado laboral

Más de 7 mil 500 personas presentan cada año exámenes de alemán en el sistema de enseñanza del Goethe-Institut en México, afirmó Johann Wadephul, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, durante su visita oficial al país.

El dato formó parte de la agenda cultural y educativa que ambos gobiernos destacaron tras la tercera sesión plenaria de la Comisión Binacional México-Alemania, encabezada por Wadephul y por Roberto Velasco Álvarez, canciller y titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Además del aprendizaje del idioma, Wadephul vinculó la labor del instituto con la movilidad laboral y la formación de perfiles profesionales. El ministro sostuvo que esa ruta puede generar beneficios para las dos naciones.

México y Alemania fortalecen alianza estratégica con relanzamiento de Comisión Binacional ı Foto: X: @SRE_mx

Wadephul ubicó a México entre los países prioritarios para cubrir necesidades laborales en Alemania. “No son pocas las personas que vienen a Alemania para trabajar como personal especializado”, dijo al destacar el papel del Goethe-Institut en la enseñanza del idioma.

Como parte de su agenda en el país, el ministro alemán anunció una visita al Goethe-Institut de México, que este año cumple seis décadas de actividad. El funcionario calificó ese aniversario como un hito dentro de las relaciones culturales entre ambos países.

La cooperación cultural también incluyó referencias a la Semana de Cine Alemán en México y al Festival de Teatro Alemán, que se celebra cada dos años. Para el gobierno alemán, estos espacios reflejan el momento que atraviesa el intercambio cultural bilateral.

Velasco afirmó que la relación entre México y Alemania rebasa el ámbito diplomático y se expresa también en la educación, la ciencia, la cultura y la innovación. El canciller señaló que ambos países mantienen una agenda amplia rumbo al 75 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas, previsto para 2027.

Con la firma del acta final de la Comisión Binacional, los dos gobiernos acordaron dar continuidad al mecanismo en territorio alemán. La próxima sesión tendrá lugar en el marco de ese aniversario y buscará mantener la cooperación en áreas económicas, tecnológicas, culturales y educativas.

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MSL