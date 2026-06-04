Alemania coloca a México como socio estratégico en América Latina

El comercio entre México y Alemania superó los 27 mil millones de dólares, mientras más de 2 mil 300 empresas alemanas operan en el país, informó el canciller y titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, durante la visita oficial de su homólogo alemán, Johann Wadephul.

Alemania ubicó a México como su principal socio económico en América Latina y destacó el papel del país como enlace estratégico entre América del Norte y América del Sur. Wadephul señaló que la relación bilateral tiene un peso central para el gobierno federal alemán, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas, reacomodos comerciales y la necesidad de diversificar cadenas de suministro.

Wadephul afirmó que miles de empresas alemanas tienen presencia en México, con actividad en sectores que van de la industria automotriz al sector de pagos. Para ese capital, añadió, resultan indispensables condiciones estables, previsibilidad, transparencia, infraestructura eficaz y personal especializado.

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COMUNICADO. "Fortalecen México y Alemania alianza estratégica con la III reunión plenaria de la Comisión Binacional “Alianza para el Futuro”".https://t.co/i8EfVf5l2T pic.twitter.com/nbiJkdLxsC — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 5, 2026

Roberto Velasco sostuvo que Alemania es el principal socio comercial de México en Europa y el tercer inversionista en el país. El funcionario federal vinculó esa relación con las oportunidades que abre el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, firmado recientemente para ampliar el intercambio económico, facilitar inversiones y fortalecer el diálogo político con los 27 países del bloque.

La modernización del acuerdo reducirá aranceles, disminuirá burocracia y permitirá mayor comparación de estándares en áreas como digitalización, sostenibilidad y comercio agrícola, de acuerdo con el ministro alemán. “Menos aranceles, menos burocracia y condiciones de inversión confiables significan más prosperidad para ambas partes”, dijo Wadephul.

Para el gobierno alemán, el tratado también ofrece certidumbre a sectores industriales con fuerte presencia en México. Al responder sobre la industria automotriz, Wadephul señaló que las empresas de ese ramo “se sienten muy a gusto en México” y defendió el libre comercio frente a las barreras arancelarias aplicadas en otras regiones.

Uno de los temas estratégicos de la reunión fue el acceso a materias primas críticas. El ministro alemán señaló que ambos países buscan elevar su seguridad económica y diversificar cadenas de suministro, especialmente en insumos considerados esenciales para industrias de alto valor agregado.

Además del intercambio comercial, la Comisión Binacional México-Alemania revisó áreas de cooperación en gestión hídrica, economía circular, movilidad y transición energética. Velasco informó que Alemania ha destinado más de 280 millones de euros a proyectos de cooperación técnica y financiera, además de mantener trabajos con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional para el bienio 2026-2027.

México y Alemania también acordaron impulsar una agenda de innovación en inteligencia artificial, tecnologías cuánticas, biotecnología y salud. La reunión formó parte de la tercera sesión plenaria de la Comisión Binacional, la primera celebrada después de casi una década, y concluyó con la firma del acta final entre ambas delegaciones.

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MSL