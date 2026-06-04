SRE promete respaldo a mexicanos que viajen a EU durante la Copa del Mundo

SRE garantiza acompañamiento a mexicanos que crucen a EU para el Mundial

La protección de mexicanos que viajen a Estados Unidos durante el Mundial forma parte del trabajo prioritario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó Roberto Velasco Álvarez, canciller y titular de la dependencia, ante preguntas sobre posibles encuentros con autoridades migratorias de aquel país.

Velasco Álvarez respondió durante la conferencia conjunta que encabezó con el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, tras la tercera sesión plenaria de la Comisión Binacional México-Alemania.

Al ser cuestionado sobre ciudadanos mexicanos que podrían viajar a Estados Unidos y enfrentar problemas con autoridades migratorias como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el funcionario sostuvo que la SRE mantendrá atención plena a sus derechos.

TE RECOMENDAMOS: Tras acuerdo con la Unión Europea Alemania coloca a México como socio estratégico en América Latina

“Es una prioridad central del trabajo cotidiano que hacemos en esta Cancillería la protección de los derechos humanos de todas y todos ellos”, declaró Velasco.

Como parte de esa labor, el canciller destacó la operación de la red consular mexicana en el exterior. Señaló que ese despliegue actúa con respeto a las leyes de cada país y a las convenciones internacionales.

Velasco afirmó que los consulados harán su mejor esfuerzo para proteger derechos y mantener cercanía con las comunidades mexicanas, en particular con quienes viven o se encuentran en Estados Unidos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL