Aumentan reclamaciones por fraude ante Condusef

Entre enero y junio, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) registró 43 mil 871 reclamaciones por un posible fraude financiero, un incremento de 16.7 por ciento a tasa anual, frente a las 37 mil 582 quejas del 2025.
De forma desagregada, las reclamaciones por presunto fraude tradicional y virtual registraron incrementos de doble dígito, mientras que las de posible fraude por Robo de Identidad descendió 3.3 por ciento.
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Las reclamaciones por fraude tradicional se incrementaron 19.5 por ciento al pasar de 23 mil 198 en el primer semestre del 2025 a 27 mil 721 en el mismo periodo del 2026; y las de fraude virtual crecieron 14.2 por ciento al pasar de 12 mil 809 a 14 mil 627.
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En ese sentido, la Condusef y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un convenio de intercambio de información y la coordinación institucional para fortalecer acciones de prevención, detección e investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos que se relacionen.
“El convenio permitirá a la Condusef y a la UIF aprovechar información y productos de inteligencia dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, bajo principios de legalidad, seguridad y confidencialidad, fortaleciendo así las acciones del Estado mexicano para proteger a las personas usuarias de servicios financieros y preservar la integridad del sistema financiero”, indicaron en un comunicado.
El acuerdo servirá para que las dos instituciones tengan comunicación permanente y realicen acciones que prevengan el “uso indebido” del sistema financiero.