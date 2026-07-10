Aumentan reclamaciones por fraude ante Condusef

Entre enero y junio, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) registró 43 mil 871 reclamaciones por un posible fraude financiero, un incremento de 16.7 por ciento a tasa anual, frente a las 37 mil 582 quejas del 2025.

De forma desagregada, las reclamaciones por presunto fraude tradicional y virtual registraron incrementos de doble dígito, mientras que las de posible fraude por Robo de Identidad descendió 3.3 por ciento.

38 por ciento de requerimientos involucró tarjetas de crédito

Las reclamaciones por fraude tradicional se incrementaron 19.5 por ciento al pasar de 23 mil 198 en el primer semestre del 2025 a 27 mil 721 en el mismo periodo del 2026; y las de fraude virtual crecieron 14.2 por ciento al pasar de 12 mil 809 a 14 mil 627.

En ese sentido, la Condusef y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un convenio de intercambio de información y la coordinación institucional para fortalecer acciones de prevención, detección e investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos que se relacionen.

AFECTACIONES AL SISTEMA FINANCIERO ı Foto: Especial

“El convenio permitirá a la Condusef y a la UIF aprovechar información y productos de inteligencia dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, bajo principios de legalidad, seguridad y confidencialidad, fortaleciendo así las acciones del Estado mexicano para proteger a las personas usuarias de servicios financieros y preservar la integridad del sistema financiero”, indicaron en un comunicado.

El acuerdo servirá para que las dos instituciones tengan comunicación permanente y realicen acciones que prevengan el “uso indebido” del sistema financiero.