GAM reúne a más de 8 mil personas en Clase Nacional de Box

Más de 8 mil personas se reunieron en la alcaldía Gustavo A. Madero para participar en la Clase Nacional de Box “Puños de Transformación”, una iniciativa impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para promover el deporte como una herramienta de bienestar, prevención y transformación social.

La explanada de la demarcación fue sede nacional de esta clase impartida por boxeadores profesionales que convocó a niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, como parte de una activación realizada de manera simultánea en distintos puntos del país.

Durante el encuentro, el alcalde Janecarlo Lozano Reynoso aseguró que impulsar el deporte significa generar alternativas para las nuevas generaciones y fortalecer acciones de prevención contra la violencia.

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“El deporte es la herramienta más fuerte que tienen los gobiernos para alejar a los jóvenes de la delincuencia, de la violencia. Gobierno que no apuesta por el deporte, no apuesta por el futuro de sus hijos” Janecarlo Lozano Reynoso, alcalde de Gustavo A. Madero



Lozano Reynoso destacó que la iniciativa, promovida por la Presidenta, permite recuperar espacios para la convivencia y ofrecer a niñas, niños y jóvenes actividades que fomentan la disciplina, el cuidado de la salud y la construcción de proyectos de vida vinculados con el deporte.

La clase contó con la participación de José Luis Reyes Granados, director de Escuelas Técnicas Deportivas del Instituto del Deporte de la Ciudad de México; Jahir Ocampo, director del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) de CONADE, atleta olímpico y ex participante del programa Exatlón, así como integrantes y representantes del Consejo Mundial de Boxeo.

Entre las figuras del boxeo presentes estuvieron Rubén “Púas” Olivares, exboxeador y miembro del Salón Internacional de la Fama del Boxeo; Marilyn Badillo, boxeadora profesional y campeona internacional mosca del WBC; Lupita Martínez, excampeona del Consejo Mundial de Boxeo; Carlos Franky Ramírez, campeón latinoamericano; Genaro Castañeda, mánager; Aldair Chávez, campeón CMB Amateur, y Jesús Ariel Pérez, campeón FECABOX en peso gallo.

El talento deportivo de Gustavo A. Madero también tuvo representación con Esmeralda Falcón Reyes, atleta olímpica y primera mujer mexicana en competir en boxeo en unos Juegos Olímpicos, así como Maribel “La Pantera” Ramírez, campeona mundial femenina de peso supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo.

Como parte del reconocimiento a las nuevas generaciones, también estuvieron presentes las campeonas nacionales amateur Vanessa García Iturbe y Alejandra García Iturbe, ambas de 15 años, y Kaleb Alejandro García Iturbe, de 18 años, quienes representan el talento que se desarrolla en la demarcación.

Con miles de puños en alto la alcaldía Gustavo A. Madero cerró la jornada reafirmando que el deporte no sólo forma atletas, también forma disciplina y abre oportunidades a quienes lo practican.

cehr