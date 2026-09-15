¿Cómo aplica la Ley Seca en CDMX HOY 15 de septiembre?

¡Es 15 de septiembre! Inician las Fiestas Patrias, días de fiesta, música y orgullo mexicano. Más allá de los actos cívicos que marcan el 15 y el 16 de septiembre, las familias aprovechan estas fechas para degustar platillos tradicionales y, a veces, acompañados de un tequilita… ¿o no? Te contamos cómo funcionará la Ley Seca en CDMX el 15 de septiembre.
En días festivos, es común que autoridades locales establezcan prohibición para comprar y vender bebidas alcohólicas (conocida como Ley Seca) para evitar situaciones de riesgo en las calles, o accidentes viales.
La Ciudad de México, que recibe la ceremonia por el Grito de Independencia más grande del país, con presencia de la presidenta, también “sufre” de Ley Seca. Aquí te contamos cómo funciona este año.
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Ley Seca en CDMX este 15 de septiembre: ¿en qué alcaldías aplica y desde qué hora?
Primero lo primero: la Ley Seca de este 15 de septiembre no aplica para toda la Ciudad e, incluso, no para todo el país. Solo algunas alcaldías en la capital, y municipios en otros estados, adoptan la medida.
De esta forma, de acuerdo con la información disponible, este martes 15 de septiembre la venta de alcohol estará prohibida en las alcaldías:
- Azcapotzalco: Aplica Ley Seca en algunas colonias cercanas al Centro
- Tláhuac: Aplica Ley Seca general en todas sus colonias, barrios y pueblos del 14 al 16 de septiembre.
- Tlalpan: Restricción activa del 14 de septiembre (00:00 h) al 17 de septiembre (24:00 h) exclusivamente en Tlalpan Centro I y II y en el Barrio Niño Jesús.
- Cuajimalpa: Venta restringida en establecimientos mercantiles durante los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre.
- Xochimilco: Venta restringida en establecimientos mercantiles y vía pública durante las actividades del 15 y 16 de septiembre.
Las alcaldías restantes no informaron disposiciones de Ley Seca, si bien llamaron a festejar responsablemente, además de que estará activo el operativo Conduce sin Alcohol.
¿Qué pasa si se incumple la Ley Seca?
Incumplir los acuerdos de Ley Seca o consumir bebidas alcohólicas en vía pública puede derivar en multas:
- Multa económica: De 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a aproximadamente $2,375 a $3,394 pesos mexicanos
- Arresto administrativo: De 25 a 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social (“El Torito”).
- Trabajo comunitario: De 12 a 18 horas de servicio a la comunidad.
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