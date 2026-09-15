Metro CDMX HOY 15 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 15 de septiembre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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#MetroAlMomento:



Continúa afluencia controlada y circulación constante de trenes en las Líneas 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Se registra afluencia alta en las Líneas 1 y 7 sin embargo, se envían unidades vacías a… pic.twitter.com/TUK2eShR9Z — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 15, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 1

La línea 1 que corre desde Pantitlán a Observatorio reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“ Por qué no dejan pasar en Pantitlán línea 1 ″

“ Eviten la linea 1, de la mierda y parándose en cada estacion ”

“Porque no hay servicio en la línea 1??? Todo el mundo saliendo de Zaragoza”

#AvisoMetro: Debido a una revisión en la zona de vías de la Línea 1 por la presencia de un objeto metálico, se implementa servicio provisional de trenes de Observatorio a Moctezuma, en ambos sentidos. No se ofrece servicio de Balbuena a Pantitlán.



Se coordina el apoyo de… — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 15, 2026

Línea 3

La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Universidad a Indios Verder presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“ La 3 esta parada ”

“ Linea 3 detenida, 17 minutos para poder llegar a potrero ”

“No hay nada de afluencia de gente en la línea 3 y llevamos parados más de 5 min en Tlatelolco, va a avanzar? Qué pasa?”

Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 15, 2026

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 7

Línea 8

Línea 2

Línea 12

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LMCT