Metro CDMX HOY 15 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 15 de septiembre.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 1
La línea 1 que corre desde Pantitlán a Observatorio reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “Por qué no dejan pasar en Pantitlán línea 1″
- “Eviten la linea 1, de la mierda y parándose en cada estacion”
- “Porque no hay servicio en la línea 1??? Todo el mundo saliendo de Zaragoza”
Línea 3
La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Universidad a Indios Verder presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “La 3 esta parada”
- “Linea 3 detenida, 17 minutos para poder llegar a potrero”
- “No hay nada de afluencia de gente en la línea 3 y llevamos parados más de 5 min en Tlatelolco, va a avanzar? Qué pasa?”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea 7
- Línea 8
- Línea 2
- Línea 12
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LMCT