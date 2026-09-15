¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 15 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el avance entre los trenes es constante; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 15 de septiembre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 1

La línea 1 que corre desde Pantitlán a Observatorio reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

  • Por qué no dejan pasar en Pantitlán línea 1
  • Eviten la linea 1, de la mierda y parándose en cada estacion
  • Porque no hay servicio en la línea 1??? Todo el mundo saliendo de Zaragoza

Línea 3

La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Universidad a Indios Verder presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

  • La 3 esta parada
  • Linea 3 detenida, 17 minutos para poder llegar a potrero
  • No hay nada de afluencia de gente en la línea 3 y llevamos parados más de 5 min en Tlatelolco, va a avanzar? Qué pasa?

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

  • Línea 7
  • Línea 8
  • Línea 2
  • Línea 12

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LMCT

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