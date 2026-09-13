‘El Torito’ alista cena para el Grito de Independencia: este será el menú para el 15 y 16 de septiembre

SSC dio a conocer el menú para el 15 y 16 de septiembre en "El Torito".

Quienes sean remitidos al Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social, conocido como “El Torito”, durante las celebraciones por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, celebrarán las fiestas patrias con un menú especial preparado por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Para el 15 de septiembre, las personas detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol, podrán cenar:

Arroz rojo, tres tostadas: una de tinga de pollo, una de pata y una de papa con chorizo

Agua de sabor

Postre del día

En tanto, el 16 de septiembre ofrecerán un desayuno compuesto por café, nopales con mortadela en salsa verde y frijoles. Para la comida se servirá hamburguesa, frijoles, fruta y agua de sabor, mientras que en la cena habrá:

Café

Papas encebolladas con jamón y chile serrano

Postre

#BoletínSSC | #SistemaPenitenciario | #FiestasPatrias | Con motivo de las fiestas patrias y del 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México, la #SSC de la Ciudad de México a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario tiene listo el menú que se ofrecerá los… pic.twitter.com/lGPZ84l8OR — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 13, 2026

¿Cuáles son las sanciones por conducir bajo efectos del alcohol en la CDMX?

La SSC recordó que son dirigidos a “El Torito” quienes infrinjan al artículo 50 del Reglamento de Tránsito y disposiciones de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, que establece la prohibición de conducir vehículos motorizados cuando se supera el nivel de alcohol permitido en la sangre, así como hacerlo bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos.

Según la normativa, serán trasladados al Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social las y los conductores de vehículos particulares que superen los 0.8 gramos por litro de alcohol en la sangre, o los 0.4 miligramos por litro durante la prueba de alcoholemia, conocida como Alcoholímetro.

Además del traslado, las sanciones incluyen arresto inconmutable de entre 20 y 36 horas, penalización de seis puntos a la licencia de conducir y el vehículo es remitido al depósito vehicular, o corralón.

Pese al menú patrio, la SSC exhortó a habitantes y visitantes de la capital mexicana a ser responsables con el consumo de bebidas alcohólicas, con el fin de prevenir accidentes y sanciones administrativas; además, sugirió optar por alternativas de transporte para regresar a casa.

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cehr