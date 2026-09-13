Suspenden la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la ZMMV tras casi 24 horas

Consulta la calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México.

Tras permanecer casi 24 horas activa, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determinó suspender la sexta Contingencia Ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

En su informe de las 15:00 horas, la autoridad ambiental explicó que las condiciones meteorológicas registradas este domingo, como ventilación, nubosidad “más desarrollada” y viento con componente del norte favorecieron la dispersión de contaminantes.

Al respecto, se prevé una mejoría en la calidad del aire y que las concentraciones horarias de ozono se mantengan por debajo de 155 partes por billón (ppb). Cuando la concentración promedio de este contaminante en una hora supera dicho umbral, las autoridades pueden activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental, de acuerdo con los programas para prevenir y responder a contingencias ambientales.

Con la suspensión de la contingencia, también quedaron sin efecto las medidas extraordinarias implementadas para reducir las emisiones contaminantes.

SE SUSPENDE LA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM)



Más información: https://t.co/CWKW11G8ZO pic.twitter.com/ubojfRrDlP — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 13, 2026

¿Cómo aplica el Hoy No Circula este lunes 14 de septiembre?

Tras la suspensión de la sexta Contingencia Ambiental de 2026, este lunes 14 de septiembre el programa Hoy No Circula aplica de manera habitual en la Ciudad de México y el Estado de México.

Desde las 05:00 hasta las 22:00 horas, no tienen permitido circular los vehículos con engomado AMARILLO, terminación de placas 5 y 6 y holograma 1 y 2 en la Ciudad de México y el Estado de México.

Tampoco tienen permitido circular vehículos con placas foráneas, es decir, aquellas que no correspondan a la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Así aplica el Hoy No Circula este lunes 14 de septiembre de 2026. ı Foto: X, @SSC_CDMX

¿Cómo está la calidad del aire este domingo 13 de septiembre en CDMX?

A las 15:00 horas de este domingo 13 de septiembre, cinco estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran MALA calidad del aire:

Coyoacán (CCA)

Iztacalco (IZT)

Álvaro Obregón (PED)

Iztapalapa (SAC)

Iztapalapa (UIZ)

Al mismo tiempo, 9 estaciones reportan calidad del aire ACEPTABLE:

Tlalpan (AJM)

Benito Juárez (BJU)

Azcapotzalco (CAM)

Cuajimalpa (CUA)

Gustavo A. Madero (GAM)

Cuauhtémoc (HGM)

Venustiano Carranza (MER)

Miguel Hidalgo (MGH)

Tláhuac (TAH)

Al menos dos estaciones de monitoreo no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Cuajimalpa (SFE)

Coyoacán (UAX)

¿Cómo está la calidad del aire este 13 de septiembre en el Edomex?

A las 15:00 horas, cuatro estaciones de monitoreo en el Estado de México registran MALA calidad del aire:

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Tlalnepantla (TLA)

Coacalco (VIF)

Al mismo tiempo, cinco estaciones reportan calidad del aire ACEPTABLE:

Nezahualcóyotl (FAR)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Ecatepec (SAG)

Ecatepec (XAL)

En tanto, dos estaciones registran BUENA calidad del aire:

Atizapán (ATI)

Tultitlán (TLI)

Además, dos estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Naucalpan (FAC)

¿Cuántas Contingencias suman en lo que va de 2026?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, cuando se registran concentraciones elevadas de contaminantes, como ozono o partículas PM10 y PM2.5, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental para evitar afectaciones a la salud de la población.

El pasado 1 de enero se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental a nivel regional, en el sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Posteriormente, el 8 de enero se activó la primera Contingencia Ambiental por ozono en toda la zona metropolitana.

El 12 de febrero se declaró la segunda Contingencia, que se extendió por 51 horas. Horas después de la suspensión, el 15 de febrero se reactivó la medida ante la persistencia de los contaminantes, y se levantó el 17 de febrero, tras casi 48 horas.

El pasado 10 de marzo se activó la cuarta Contingencia Ambiental, que se suspendió después de alrededor de 27 horas. En tanto, la quinta emergencia ambiental se activó el pasado 25 de abril y se levantó alrededor de 28 horas después.

En tanto, ante los altos niveles de ozono registrados el pasado 12 de septiembre, la CAMe activó la sexta Contingencia Ambiental para la Zona Metropolitana del Valle de México, que se mantuvo vigente durante alrededor de 23 horas.

Durante el 2025, la CAMe declaró un total de seis contingencias, la última el 25 de abril.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Raz ó n.

cehr