Activan Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México

Activan la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La sexta en lo que va del año

Al detectar altos niveles de ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó este 12 de septiembre la Fase 1 Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, la sexta en lo que va de 2026.

La autoridad ambiental explicó que la presencia de un sistema de alta presión sobre el centro de la República favoreció las condiciones meteorológicas para la formación y acumulación de ozono, como viento débil y alta radiación solar.

En su informe, detalló que la orientación del viento hacia el suroeste de la Zona Metropolitana del Valle de México arrastró los precursores del contaminante, lo que derivó en concentraciones elevadas y muy mala calidad del aire.

Precisamente, indicó que, a las 15:00 horas de este 12 de septiembre, el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) registró una concentración de 161 puntos por billón (ppb) en la estación de monitoreo BJU, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, así como de 157 ppb en la estación CCA, en la alcaldía de Coyoacán.

De acuerdo con los programas para prevenir y responder a contingencias ambientales, la Fase 1 se activa cuando la concentración promedio del contaminantes en una hora supera las 155 ppb.

Se activa la Fase I de la Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México



Más información: https://t.co/tROocPErAZ pic.twitter.com/CNMWSkxegE — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 12, 2026

Doble Hoy No Circula: así aplica este 13 de septiembre por la Contingencia Ambiental

Tras la activación de la Contingencia Ambiental, y con el objetivo de reducir la emisión de contaminantes, este domingo 13 de septiembre de 2026 aplica el doble Hoy No Circula en un horario de 05:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en su zona conurbada del Estado de México:

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9

Vehículos con holograma 2

Vehículos con holograma 0 y 00 , engomado ROSA y terminación de placa 7 u 8

Vehículos sin holograma de verificación

Vehículos con pase turístico

Vehículos con permiso para circular sin placas

Vehículos con placas foráneas

Taxis con holograma 2 o con holograma 1, con terminación 1, 3, 5, 7 y 9, así como holograma O y 00 con engomado rosa y terminación de placa 7 u 8 no podrán circular desde las 10:00 horas

¿Qué vehículos sí circulan pese a la Contingencia Ambiental?

En tanto, para este 13 de septiembre están exentos de las restricciones del doble Hoy No Circula:

Vehículos con holograma 0 y 00 , con engomado diferente al ROSA y terminación de placa 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9

Vehículos con holograma 1 con terminación de placa 0, 2, 4, 6 y 8

Motocicletas

Vehículos eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica o con holograma tipo exento

Vehículos con placas para personas con discapacidad

Vehículos en emergencias médicas

Unidades de emergencia, salud, seguridad, bomberos y protección civil

Transporte público

¿Cuántas Contingencias van en lo que va de 2026?

El pasado 1 de enero se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental a nivel regional, en el sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Posteriormente, el 8 de enero se activó la primera Contingencia Ambiental por ozono en toda la zona metropolitana.

El 12 de febrero se declaró la segunda Contingencia, que se extendió por 51 horas. Horas después de la suspensión, el 15 de febrero se reactivó la medida ante la persistencia de los contaminantes, y se levantó el 17 de febrero, tras casi 48 horas.

El pasado 10 de marzo se activó la cuarta Contingencia Ambiental, que se suspendió después de alrededor de 27 horas. En tanto, la quinta emergencia ambiental se activó el pasado 25 de abril y se levantó alrededor de 28 horas después.

Durante el 2025, la CAMe declaró un total de seis contingencias, la última el 25 de abril.

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cehr