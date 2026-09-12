Seis pacientes ya fueron dados de alta

Grave, uno de los 14 heridos tras explosión que dejó al menos dos muertos en Álvaro Obregón

El ISSSTE dio a conocer una actualización sobre los pacientes que recibió tras la emergencia, mientras la Fiscalía continúa con los peritaje

Explosión en Álvaro Obregón
Explosión en Álvaro Obregón Foto: Redes sociales
Por:
La Razón Online

Una persona permanece grave tras la explosión ocurrida la noche del viernes en un inmueble de la colonia Minas de Cristo, en la alcaldía Álvaro Obregón, informó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El Hospital General “Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez” recibió a nueve personas lesionadas por la emergencia. De ese grupo, un paciente continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde recibe manejo quirúrgico y apoyo médico especializado.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) actualizó el saldo del siniestro a dos personas fallecidas y 14 lesionadas.

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ISSSTE da de alta a seis personas lesionadas

El instituto detalló que, además de la persona reportada como grave, dos pacientes fueron trasladados a otras unidades hospitalarias para continuar con su atención.

Las seis personas restantes fueron dadas de alta luego de una valoración médica exhaustiva, al determinarse que se encontraban estables y fuera de riesgo.

El ISSSTE señaló que brinda atención oportuna ante este tipo de emergencias, sin importar si las personas son o no derechohabientes.

Investigan causa de explosión en Minas de Cristo

La explosión movilizó a cuerpos de emergencia y provocó daños en el inmueble donde ocurrió. Aunque en un inicio se relacionó el hecho con una taquería ubicada sobre avenida Alta Tensión, la alcaldía Álvaro Obregón aclaró que el estallido no se originó dentro del negocio, sino en el inmueble contiguo.

De acuerdo con la demarcación, un primer dictamen apunta a una posible acumulación de gas; sin embargo, las autoridades ministeriales continúan con los peritajes para determinar de manera oficial las causas de la explosión.

La zona permaneció bajo resguardo mientras se realizaban revisiones de riesgo y diligencias de la Fiscalía capitalina. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información adicional sobre la identidad de las víctimas.

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MSL

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