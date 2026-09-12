Sube a 2 el número de muertos y a 14 el de heridos por explosión en taquería en Álvaro Obregón

Aumentó a dos el número de personas muertas por una explosión en la taquería ‘La Bajadita’ en la avenida Alta Tensión, alcaldía Álvaro Obregón, ocurrida la noche del viernes, mientras que la cifra de lesionados se elevó a 14.

Así lo informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) en redes sociales la mañana de este sábado, donde destacó que continúan las labores para esclarecer lo ocurrido en el puesto de comida tipo taquería ubicado en la colonia Olivar del Conde Primera Sección.

Tras la explosión registrada la tarde de ayer en un puesto de comida en la colonia Olivar del Conde Primera Sección, alcaldía Álvaro Obregón, personal ministerial y pericial de la #FiscalíaCDMX trabaja desde entonces para esclarecer lo ocurrido.



Hasta el momento se tiene… pic.twitter.com/yz9kj4DIl8 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 12, 2026

La Fiscalía remarcó que aumentó el número de muertos y heridos, que hasta la noche del viernes, cuando ocurrió el incidente, era de un fallecido y 11 lesionados.

Destacó que en el lugar de los hechos sigue trabajando personal especializado en incendios y explosiones, instalaciones de gas, ingeniería y arquitectura, quienes realizan los estudios correspondientes.

La Arq. Myriam Urzúa Venegas @VenegasUrzua, titular de la @SGIRPC_CDMX, se encuentra en la zona de la explosión, en la colonia Minas de Cristo, @AlcaldiaAO, para coordinar los trabajos de los equipos de emergencia.



Al momento, en estrecha coordinación con personal de la… pic.twitter.com/vw4IYAXjHg — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 12, 2026

Asimismo, la Fiscalía detalló que personal de Atención a Víctimas brinda acompañamiento a las personas afectadas y sus familias.

Acumulación de gas en inmueble contiguo, posible causa de explosión

De acuerdo con las primeras indagaciones, las autoridades capitalinas y de la alcaldía Álvaro Obregón han determinado que la posible causa del incidente fue una acumulación de gas que se originó en un inmueble contiguo y alcanzó el restaurante.

Así lo informaron autoridades de la alcaldía en declaraciones brindadas al medio N+, replicadas en los canales oficiales del gobierno local.

#ÁOInforma🗞 | Actualización de la explosión registrada en Minas de Cristo.



•1er dictamen apunta que fue provocada por acumulación de gas.

•La explosión no se originó al interior de la taquería, sino en el inmueble contiguo.

•Hoy sábado se realizan diligencias en la zona. pic.twitter.com/LIsziDGLW1 — Alcaldía Álvaro Obregón (@AlcaldiaAO) September 12, 2026

En el reportaje, se detalló que la alcaldía Álvaro Obregón enfatizó que la explosión no se originó en la taquería ‘La Bajadita’, sino en un inmueble contiguo, si bien la onda expansiva alcanzó al restaurante y provocó los daños.

Destacó que se acordó continuar con las diligencias este sábado toda vez que la noche del viernes las condiciones no eran adecuadas para continuar.

#ÁOInforma⚠️| Elementos de la @SGIRPC_CDMX, @Bomberos_CDMX, Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Álvaro Obregón continúan con labores de rescate, atención y evaluación de los inmuebles.



La Alcaldía mantiene acordonado un perímetro de 5 cuadras alrededor de la zona. https://t.co/G8E86Y3kMR pic.twitter.com/K8J91Por4Y — Alcaldía Álvaro Obregón (@AlcaldiaAO) September 12, 2026

A la alcaldía Álvaro Obregón apoyan autoridades de la Ciudad de México como la Fiscalía y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Ayer, la titular de la SGIRPC, Miriam Urzúa Venegas, acudió personalmente al lugar de los hechos para supervisar las condiciones del inmueble tras el incidente. En tanto, personal de la dependencia estableció un perímetro de seguridad de cinco cuadras alrededor de la zona.

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