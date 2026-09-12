Siguen labores e investigaciones

Sube a 2 el número de muertos y a 14 el de heridos por explosión en taquería en Álvaro Obregón

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que van dos muertos y 14 heridos por explosión en puesto de comida ubicado sobre Alta Tensión, alcaldía Álvaro Obregón

Labores de atención tras explosión en restaurante.
Labores de atención tras explosión en restaurante. Foto: FGJ-CDMX
Por:
Arturo Meléndez

Aumentó a dos el número de personas muertas por una explosión en la taquería ‘La Bajadita’ en la avenida Alta Tensión, alcaldía Álvaro Obregón, ocurrida la noche del viernes, mientras que la cifra de lesionados se elevó a 14.

Así lo informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) en redes sociales la mañana de este sábado, donde destacó que continúan las labores para esclarecer lo ocurrido en el puesto de comida tipo taquería ubicado en la colonia Olivar del Conde Primera Sección.

La Fiscalía remarcó que aumentó el número de muertos y heridos, que hasta la noche del viernes, cuando ocurrió el incidente, era de un fallecido y 11 lesionados.

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Destacó que en el lugar de los hechos sigue trabajando personal especializado en incendios y explosiones, instalaciones de gas, ingeniería y arquitectura, quienes realizan los estudios correspondientes.

Asimismo, la Fiscalía detalló que personal de Atención a Víctimas brinda acompañamiento a las personas afectadas y sus familias.

Acumulación de gas en inmueble contiguo, posible causa de explosión

De acuerdo con las primeras indagaciones, las autoridades capitalinas y de la alcaldía Álvaro Obregón han determinado que la posible causa del incidente fue una acumulación de gas que se originó en un inmueble contiguo y alcanzó el restaurante.

Así lo informaron autoridades de la alcaldía en declaraciones brindadas al medio N+, replicadas en los canales oficiales del gobierno local.

En el reportaje, se detalló que la alcaldía Álvaro Obregón enfatizó que la explosión no se originó en la taquería ‘La Bajadita’, sino en un inmueble contiguo, si bien la onda expansiva alcanzó al restaurante y provocó los daños.

Destacó que se acordó continuar con las diligencias este sábado toda vez que la noche del viernes las condiciones no eran adecuadas para continuar.

A la alcaldía Álvaro Obregón apoyan autoridades de la Ciudad de México como la Fiscalía y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Ayer, la titular de la SGIRPC, Miriam Urzúa Venegas, acudió personalmente al lugar de los hechos para supervisar las condiciones del inmueble tras el incidente. En tanto, personal de la dependencia estableció un perímetro de seguridad de cinco cuadras alrededor de la zona.

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