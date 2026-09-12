Marchas y bloqueos en CDMX HOY 12 de septiembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.
Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.
No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.
Este sábado 12 de septiembre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.
Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 12 de septiembre se espera una marcha, nueve concentraciones y una cita.
Marchas
- CLAN MARIPOSAS NEGRAS: Se concentrarán en Kiosco de Coyoacán (Ignacio Allende y Jardín Plaza Hidalgo, Col. Coyoacán Centro, Alc. Coyoacán) a las 12:00 hrs con destino a Cineteca Nacional de México (Av. México Coyoacán No. 389, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez). (Nota: Aforo estimado de 150 personas; en apoyo Colectiva “We R Women on Fire” y TransyFugas; no se descarta la suma de más colectivos LGBTI+ ni afectaciones viales).
Concentraciones
- SUPREMO CONSEJO Y GOBIERNO INDÍGENA NACIONAL: Se concentrarán en Monumento a la Revolución (Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 250 personas; posible afectación vial).
- FRENTE POPULAR FRANCISCO VILLA: Se concentrarán en Monumento a la Revolución (Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 250 personas; posible afectación vial).
- DIVERSAS ORGANIZACIONES SOCIALES: Se concentrarán en Plantón de Ayotzinapa (Av. Paseo de la Reforma No. 211, Col. Morelos, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 30 personas).
- MOVIMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Se concentrarán en Glorieta “La Joven de Amajac” (Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 80 personas; apoyan Mexicanas con Discapacidad y Contingenta Femidisca; posible afectación vial).
- PLATAFORMA 4:20: Se concentrarán en 1. Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc), 2. Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez) y 3. Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 45 personas).
- MOVIMIENTO GLOBAL A GAZA MÉXICO: Se concentrarán en Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 18:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 50 personas; apoyan Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina y Viva Palestina Libre; posible afectación vial).
- ARRANCONES TLÁHUAC: Se concentrarán en Soriana Mercado Tláhuac (Av. Tláhuac No. 390, Col. Los Reyes Culhuacán, Alc. Iztapalapa) a las 19:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 120 personas; no se descarta rodada hacia otro punto de la ciudad).
- COLECTIVO “LA COMUNA 4:20”: Se concentrarán en Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” - Rinconada 4:20 (República de El Salvador y Av. José María Pino Suárez, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las Durante el día. (Nota: Aforo estimado de 100 personas; apoyan La Onda Verde y Sociedad Cannábica Mexicana).
- MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) a las Durante el día. (Nota: Aforo estimado de 30 personas).
Citas Agendadas
- COMERCIANTES DE LA CALLE AYUNTAMIENTO: Encuentro en Esquina Calle 5 de Mayo y Palacio (Col. La Asunción, Alc. Iztapalapa) a las 09:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 15 personas; solicitan reubicación de venta).
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