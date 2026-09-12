Fortalece CDMX prevención de riesgo residencial

La Jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada Molina, encabezó el inicio del programa de prevención de riesgos: Cuidarnos en unidad, previene riesgos, mediante el cual se distribuyen detectores de gas y mochilas de vida, en coordinación con las secretarías de Vivienda (SeVivienda), y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), junto con el Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB).

En el evento, resaltó que el presupuesto para la atención de unidades habitacionales aumentó de 600 millones de pesos (mdp), en 2025, a 700 mdp este año, con la previsión de incrementarlo en 2027.

Al refrendar su compromiso con ese sector de la población, Brugada Molina explicó que diariamente se atienden alrededor de 30 reportes relacionados con fugas de gas en la Ciudad de México, por lo que los detectores contribuirán a identificar oportunamente estos riesgos y prevenir accidentes. Las mochilas de vida, por su parte, contienen artículos esenciales para enfrentar una emergencia, como botiquín de primeros auxilios, kit de higiene personal, frazada, silbato, memoria USB para documentos, lámpara, tarjeta de vida y una barra energética.

El Tip: Los Bomberos realizan revisiones gratuitas de instalaciones de gas y electricidad, las 24 horas, los 365 días del año. Se solicita el servicio por WhatsApp al 55 7514 4189.

En el marco del 19 de septiembre, Brugada recordó que este año se cumplen 41 años del sismo de 1985 y nueve del ocurrido en 2017, y evocó a las costureras que perdieron la vida en la colonia Obrera, tragedia que visibilizó las condiciones de explotación laboral de la industria textil y propició la organización de movimientos sociales en demanda de justicia. Ante la experiencia, convocó a las familias habitantes de unidades habitacionales a participar en el simulacro del 19 de septiembre.

2,500 paquetes se distribuyeron en 8 unidades habitacionales

Asimismo, instruyó a las secretarías de Vivienda y de Gestión Integral de Riesgos, a Protección Civil y al HCB, a brindar talleres de prevención en las unidades habitacionales y a proporcionarles información sobre medidas de seguridad, puntos de reunión y protocolos de actuación durante los simulacros. Sobre el programa Otoch, explicó que permite atender las distintas necesidades de las unidades habitacionales de la Ciudad de México.