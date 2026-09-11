Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en la Venustiano Carranza el 15 de septiembre para el Grito?

Los Jefes de Jefes, Los Tigres del Norte, encenderán el escenario de la Venustiano Carranza en una noche patria histórica.

Los Tigres del Norte, la Sonora Dinamita de Lucho Argain y Maelo Ruiz encabezarán la cartelera musical gratuita en estas Fiestas Patrias 2026, en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.

De acuerdo con el programa para celebrar el 216.º Aniversario del Grito de Independencia, las festividades en vivo se llevarán a cabo en la Explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardines Balbuena, a partir de las 18:00 horas del martes 15 de septiembre de 2026.

La Explanada de la alcaldía vibrará a ritmo de música norteña, cumbia tropical y salsa romántica de talla internacional. ı Foto: Especial.

Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en la Explanada de la alcaldía Venustiano Carranza

El elenco artístico de las celebraciones de las Fiestas Patrias en la demarcación ofrecerá una combinación estelar que reúne lo mejor del regional mexicano, la cumbia bailable y la salsa internacional. De acuerdo con la información compartida por las autoridades de la alcaldía en sus canales digitales, la oferta musical contará con la participación de:

Los Tigres del Norte (Magno concierto estelar de música norteña)

Sonora Dinamita de Lucho Argain (Gran baile de cumbia tropical)

Maelo Ruiz (Show estelar de salsa romántica)

El ingreso a la explanada y el acceso a todas las presentaciones en vivo será con entrada libre.

Tres titanes de la música popular se unen en un solo escenario para regalar un espectáculo inolvidable a toda la familia. ı Foto: Especial.

Horarios y programa de actividades para el Grito

El inicio de las actividades en el recinto gubernamental de la alcaldía está programado para las 18:00 horas del martes 15 de septiembre de 2026.

18:00 horas: Apertura de la verbena popular e inicio de los espectáculos musicales en el escenario principal.

Tarde-noche: Grandes bailes tropicales y salseros a cargo de la Sonora Dinamita de Lucho Argain y Maelo Ruiz.

23:00 horas (aprox.): Ceremonia cívica tradicional del Grito de Independencia encabezada por las autoridades de la alcaldía desde el balcón central, seguida del Himno Nacional y el show de pirotecnia.

Posterior al protocolo cívico: Presentación estelar de Los Tigres del Norte en la explanada.

Los horarios exactos de salida al escenario para Maelo Ruiz, la Sonora Dinamita y Los Tigres del Norte serán confirmados por la alcaldía en sus plataformas oficiales en las horas previas al inicio de las Fiestas Patrias. Esta nota mantendrá el itinerario actualizado del Grito de Independencia.

Una amplia programación festiva arrancará a partir de las seis de la tarde para recibir a miles de asistentes de la capital. ı Foto: Especial.

Recomendaciones y accesos para asistir a la Explanada de la alcaldía

Para acudir al recinto de la alcaldía con fluidez y resguardo, considera la siguiente información práctica de movilidad y protección civil:

Ubicación y transporte público

Sede: Explanada de la alcaldía (Francisco del Paso y Troncoso 219, Col. Jardines Balbuena).

Transporte masivo recomendado: La opción más rápida es llegar en la Línea 4 del Metrobús (Estación Alcaldía Venustiano Carranza) o a través de la Línea 9 del Metro (Estación Fray Servando), caminando unos minutos sobre Francisco del Paso y Troncoso. También se puede acceder desde la Línea 1 del Metro (Estación Moctezuma).

Cierres viales: Se prevén afectaciones al tránsito vehicular sobre la Av. Fray Servando Teresa de Mier, Francisco del Paso y Troncoso (Eje 3 Oriente) y la Av. Cecilio Robelo.

🇲🇽¡Viva México!



🎶🎤Este 15 de septiembre te invitamos a celebrar en familia el CCXVI aniversario del Grito de Independencia en #VCarranza.

Disfruta de una gran noche con música, alegría y un elenco inigualable.



🪇¡Te esperamos a partir de las 18:00 hrs.! pic.twitter.com/Scdv65yHP5 — Alcaldía Venustiano Carranza (@A_VCarranza) September 10, 2026

Filtros de seguridad y objetos prohibidos

Por protocolo de resguardo y Protección Civil para eventos masivos, los módulos de control peatonal no permitirán el ingreso de:

Paraguas o sombrillas con punta metálica

Cinturones con hebillas grandes o metálicas

Bebidas alcohólicas ajenas al recinto y envases de vidrio

Armas de fuego, objetos punzocortantes, herramientas y pirotecnia privada

Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias 2026

¿El evento del Grito de Independencia es gratis?

Sí, tanto la entrada a la Explanada de la alcaldía como el acceso a los conciertos de Los Tigres del Norte, Maelo Ruiz y la Sonora Dinamita son 100% gratuitos.

¿A qué hora se recomienda llegar a la explanada?

Debido al alto impacto de convocatoria que representan Los Tigres del Norte y Maelo Ruiz, se aconseja arribar entre las 16:00 y las 17:00 horas para superar los controles de seguridad y asegurar un buen lugar frente al escenario.

¿Habrá Ley Seca durante las Fiestas Patrias?

La aplicación de la Ley Seca se oficializa a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Se aconseja revisar las redes sociales y boletines oficiales de la alcaldía en los días previos al 15 de septiembre para conocer los horarios y colonias con restricción de venta de alcohol.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR