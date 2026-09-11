Marchas y bloqueos en CDMX HOY 11 de septiembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Trabajadores disidentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en una protesta en CDMX, en fotografía de archivo.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Marcha en favor de los derechos de los animales, en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este viernes 11 de septiembre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 11 de septiembre se espera una marcha, once concentraciones y tres citas.

Marchas

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS Y ASAMBLEA NACIONAL DE USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Se concentrarán en Corporativo de la CFE (Av. Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 07:30 hrs y en la Sede del SME (Antonio Caso No. 45, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a las 08:00 hrs con destino a Palacio Nacional. (Nota: Aforo estimado de 2,500 personas. Instalarán un plantón frente a Palacio Nacional. No se descarta el arribo de autobuses ni el apoyo de otras organizaciones sociales).

Concentraciones

SECCIONES 9, 10, 11 Y 60 DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA COORDINADORA NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN : Se concentrarán en Coordinación General de Recursos Humanos (Isabel La Católica No. 165, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 09:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 200 personas. Posible afectación a vialidades y arribo de autobuses al punto).

PROFESORES Y COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES : Se concentrarán en Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la CDMX (Carretera Picacho-Ajusco No. 200, Col. Jardines en la Montaña, Alc. Tlalpan) a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 30 personas. No se descarta afectación a vialidades).

COLECTIVO GÉNESIS : Se concentrarán en Juzgados Penales de la Ciudad de México (Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 10 personas. No se descarta la incorporación de otras colectivas feministas).

FRENTE COMÚN LUPILLA XIU : Se concentrarán en Edificio “Juana de Arco” (Tlaxcoaque No. 8, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:30 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 40 personas).

PERSONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL BIENESTAR : Se concentrarán en Hospital General Xoco (Av. México Coyoacán y Bruno Traven, Col. Gral. Anaya, Alc. Benito Juárez) a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 100 personas. En apoyo Movimiento Galeno Salud Independiente; no se descarta afectación de vialidades).

MOVIMIENTO DE PUEBLOS, COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS : Se concentrarán en Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 30 personas. No se descarta afectación a vialidades).

FRENTE ANTIESPECISTA INTERSECCIONAL MX : Se concentrarán en Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Av. Ejército Nacional Mexicano No. 223, Col. Anáhuac 1ª Secc., Alc. Miguel Hidalgo) a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 60 personas. Apoyan múltiples organizaciones; posible afectación a vialidades).

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez) y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 45 personas).

COLECTIVO “COMIDA, NO BOMBAS” ZONA SUR : Se concentrarán en Plaza de las Tres Culturas (Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Ricardo Flores Magón, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc) a las 14:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 30 personas. Podrían sumarse organizaciones pro-Palestina).

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE SALUD : Se concentrarán en Comité Ejecutivo del SNTSA (Av. Oaxaca No. 58, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc) a las 15:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 250 personas. Posible arribo de autobuses y afectación vial).

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) durante el día. (Nota: Aforo aprox. de 30 personas).

Citas Agendadas

FRENTE DE UNIÓN ARTESANOS INDÍGENAS MAZAHUAS DE LA CDMX : Encuentro en Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) durante el día. (Nota: Aforo aprox. de 10 personas).

RED INDÍGENA DE ORGANIZACIONES SOCIALES : Encuentro en Av. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza (Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) durante el día. (Nota: Aforo aprox. de 20 personas).

ASAMBLEA DE BARRIOS: Encuentro en Secretaría de Gestión Integral del Agua (Río de la Plata No. 48, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc) durante el día. (Nota: Aforo aprox. de 30 personas).

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